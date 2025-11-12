Muere Cleto Escobedo III, líder de la banda de ‘Jimmy Kimmel Live!’ y amigo del presentador

Cleto Escobedo III, saxofonista y líder de la banda del programa nocturno Jimmy Kimmel Live!, falleció el martes a los 59 años. El músico tuvo una estrecha amistad con el comediante Jimmy Kimmel; se conocen desde la infancia.

Muere Cleto Escobedo III, líder de la banda de ‘Jimmy Kimmel Live!’ y amigo del presentador

La noticia sobre la muerte de Cleto Escobedo III fue confirmada por el propio Jimmy Kimmel a través de un comunicado publicado en Instagram. Sin embargo, no se mencionó las causas del fallecimiento.

“Cleto y yo hemos sido inseparables desde que teníamos 9 años. El hecho de que hayamos podido trabajar juntos todos los días es un sueño que ninguno de los dos habría imaginado que se haría realidad”, escribió Kimmel en la red social.

Sin embargo, durante el monólogo del presentador del martes por la noche, comentó que el músico había estado recibiendo tratamiento recientemente en el Centro Médico Ronald Reagan de la Universidad de California, en Los Ángeles.

Jimmy Kimmel no pudo evitar derramar varias lágrimas al hablar de Cleto Escobedo III. El famoso conductor lució bastante afectado durante todo el show.

“Llevamos casi 23 años en el aire y he tenido que dar monólogos difíciles durante este tiempo. Pero este es el más difícil porque anoche, esta madrugada, perdimos a alguien muy especial, que era demasiado joven para irse, y me gustaría hablarles de él, si no les importa...”, expresó el comediante.

“Había un chico que vivía en mi cuadra. Vivía al otro lado de la calle, dos casas más allá. Era un poco mayor que yo. Se llamaba Cleto, pero todos le decíamos Junior. Con el tiempo, nos conocimos y nos hicimos amigos. Y no sólo amigos. Éramos inseparables”, recordó.

💔 Jimmy Kimmel broke down in tears as he honored his late friend and "Jimmy Kimmel Live!" band leader, Cleto Escobedo III. https://t.co/lNiOWNMafy



🎥: ABC pic.twitter.com/z7nS7ZRcJ6 — TMZ (@TMZ) November 12, 2025

La banda de Cleto Escobedo III, Cleto and the Cletones, ha formado parte de Jimmy Kimmel Live! desde su estreno en 2003. No obstante, la conexión entre ambos se remonta mucho más atrás, a los años en que crecieron juntos en Las Vegas.

Jimmy Kimmel & Cleto Escobedo III as kids.



Jimmy and Cleto have been best friends since they were kids. Cleto unfortunately passed yesterday 🪽 They worked together daily on Kimmel’s talk show. pic.twitter.com/uUpAaOCfcn — 𝙲𝚒𝚗𝚎𝚖𝚊 𝙱𝚞𝚛𝚜𝚝 (@CinemaBurst) November 12, 2025

¿Quién era Cleto Escobedo III, líder de la banda de ‘Jimmy Kimmel Live!’ y amigo de la infancia del presentador?

Cleto Escobedo III fue un reconocido saxofonista, compositor y líder de la banda del popular programa nocturno estadounidense Jimmy Kimmel Live!.

Nació y creció en Las Vegas, Nevada, donde desarrolló desde muy joven una pasión por la música, debido a que su padre también era saxofonista, y entabló una amistad con el comediante Jimmy Kimmel, misma que marcaría su vida.

Antes de alcanzar la fama en televisión, Escobedo trabajó como músico profesional, por lo que colaboró con diversos artistas y proyectos de jazz, funk y soul.

El artista falleció el martes a los 59 años, dejando tras de sí una carrera marcada por la música, la amistad y la alegría que brindaba al público de Jimmy Kimmel Live!.