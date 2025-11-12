Luego del estreno de la película Frankenstein de Guillermo del Toro, las personas amantes del cine se percataron de un cameo que muchos pasaron desapercibido. Se trata de la participación de uno de los mejores amigos del director mexicano, Santiago Segura.

Te contamos quién es este actor y qué personaje interpretó en la nueva adaptación de la obra de Mary Shelley.

¿Quién es Santiago Segura, amigo de Guillermo del Toro que incluyó en Frankenstein?

Santiago Segura, cuyo nombre completo es Santiago Segura Silva, nació el 17 de julio de 1965 en el barrio de Carabanchel, Madrid, España.

Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su carrera con cortometrajes y apariciones en concursos televisivos para financiar sus primeros trabajos. Se dio a conocer al gran público como actor en la película El día de la bestia (1995), por la cual ganó el premio Goya al Actor Revelación.

Como director, guionista y actor, su gran éxito llegó con la saga Torrente: El brazo tonto de la ley (1998), en la que interpreta al personaje José Luis Torrente, un expolicía machista, xenófobo y cómico. Desde entonces, ha desarrollado una reconocida carrera en cine español, tanto delante como detrás de la cámara, como director.

La amistad entre Santiago Segura y Guillermo del Toro

La relación entre Santiago Segura y el director mexicano Guillermo del Toro es de amistad y colaboración muy recurrente. Ambos comparten intereses como el cine fantástico, los cómics y la cultura pop.

Los dos cineastas se conocieron hace más de tres décadas, durante la presentación de Cronos, la primera película del tapatío, en el Festival de Sitges de 1993.

El español ha participado en varias películas de del Toro en pequeños papeles o cameos, como en Blade II (2002) y Pacific Rim (2013).

Hay gente que le molesta el cameo de Santiago Segura en Frankenstein de Guillermo del Toro. Eso demuestra que saben de cine menos que yo. Santiago lleva años haciendo cameos en las películas de Guillermo puesto que son amigos. Tú le puedes odiar pero Del Toro no. pic.twitter.com/YjG9sV9LI5 — Rudy Schrute (@MotelPurgatorio) November 11, 2025

Esta fue la participación de Santiago Segura en Frankenstein

El cameo de Santiago Segura en Frankenstein ocurre al inicio del filme, en la secuencia en la que Víctor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, examina a varios prisioneros condenados a la horca para elegir cuerpos que le sirvan en sus experimentos.

El amigo de Guillermo del Toro da vida a uno de esos reos, y su escena termina cuando el científico lo rechaza con desdén tras notar su mal aliento.

La aparición no es casualidad, forma parte de una costumbre ya establecida entre el cineasta mexicano y el español. Del Toro ha expresado en entrevistas que suele reservarle al actor personajes excéntricos o situaciones en las que termina humillado o con un destino desafortunado.