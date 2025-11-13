El nombre del cantante de música regional mexicana Alfredo Olivas se volvió tendencia en redes sociales luego de que ayer, miércoles 12 de noviembre, circularan versiones sobre que habría sufrido un presunto atentado mientras viajaba por la carretera de Victoria, en el estado de Tamaulipas.

Según publicaciones de diversos usuarios, el intérprete de “El paciente” habría resultado herido durante el ataque y fue trasladado de urgencia a un hospital. Sin embargo, también comenzaron a difundirse rumores que aseguraban que el artista había perdido la vida.

Ante la especulación y las distintas versiones que se han difundido, te contamos qué pasó y si el atentado fue real.

¿Qué pasó con el supuesto atentado a Alfredo Olivas? ¿Fue real?

Los rumores sobre un presunto atentado contra el cantante Alfredo Olivas se viralizaron y continúan dando de qué hablar, no obstante, la Vocería de Seguridad del Estado de Tamaulipas emitió un comunicado oficial en el que aclaró que la información es completamente falsa.

En el mensaje, la dependencia confirmó que no existió ningún ataque armado en contra del artista y precisó que no se habían recibido reportes relacionados con situaciones de riesgo en la carretera del estado.

“Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa. Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas”, comunicó la institución.

Ahora que ya sabes que el atentado no fue real, evita difundir información falsa. Si bien, Alfredo Olivas y su familia han sufrido atentados en otras ocasiones, la información difundida ayer es mentira.

Alfredo Olivas sí sufrió un atentado directo en 2015

El 28 de febrero de 2015, Hidalgo del Parral, Chihuahua, el cantante Alfredo Olivas recibió seis disparos durante una presentación en vivo. El ataque ocurrió ante decenas de personas y marcó un antes y un después en la vida y trayectoria del intérprete.

En ese entonces el artista tenía 20 años y se encontraba dando un show en la discoteca La Hacienda. Mientras cantaba “Así es esto”, se inclinó para lanzar su chaqueta a una mujer del público, sin embargo, este gesto fue malinterpretado por el novio de la asistente, quien, enfurecido, reaccionó con violencia.

Según informes de las autoridades de Chihuahua, el hombre, que iba acompañado de dos personas, abrió fuego en 24 ocasiones contra el escenario.

Seis balas alcanzaron a Alfredo Olivas, impactando en sus piernas, abdomen y espalda; cinco de ellas atravesaron su cuerpo, mientras que una quedó alojada, provocándole complicaciones médicas.

Además del cantante, varios espectadores en el área VIP resultaron heridos, y dos de ellos murieron días después en el hospital. Las autoridades lograron detener a los agresores, quienes fueron identificados por testigos, y vinculados directamente con las armas utilizadas en el ataque.