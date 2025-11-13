Leisure, Bôa y Hollow Coves, tres bandas del Corona Capital 2025 que no te puedes perder

Bôa, Leisure y Hollow Coves se presentan en el Corona Capital este fin de semana

Este viernes 14 de noviembre arranca el Corona Capital 2025, uno de los festivales de música más importantes de la CDMX que reúne a decenas de artistas de diversos géneros musicales en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En los escenarios Nivea y Viva Tent del Corona Capital, este viernes se presentan artistas como Leisure, Bôa y Hollow Coves, propuestas diferentes que convergen en la búsqueda por su renovación a través de los años y una manera de hacer música íntima y diversa.

Hollow Coves es una de las primeras agrupaciones en presentarse en esta edición del Corona, a partir de las 16:40 horas en el escenario Nivea. La banda australiana llegó por primera vez a México y un día antes de su concierto en el festival, ofrecieron una presentación acústica exclusiva para sus fans en 99 Records.

Sobre este encuentro íntimo, Matt Carins y Ryan Henderson compartieron a La Razón cómo esta sesión fue ideal para recordar el pasado: “Nos regresó a nuestras raíces, solíamos tocar solo los dos, pero ahora tenemos una banda completa”, compartió Matt. Asimismo, dejaron claro que lo que se verá en el Corona Capital será una experiencia totalmente diferente.

“Lo acústico lo hace muy íntimo y ‘chill’, mientras que en el show queremos que sea lo opuesto, más enérgico y emocionante”, compartió Ryan Henderson sobre la principal diferencia que podremos ver en la presentación, donde interpretarán canciones como ‘Coastline’ o ‘The Woods’.

La agrupación que se formó hace varios años, ha destacado a través del tiempo por un sonido con una gran inspiración en el indie folk, con su propia esencia: “Solo escribimos lo que nos parece natural”, aseguró Henderson y Cairns agregó que “es un ejemplo de cómo vemos a la vida, a las personas. La gente diría que nuestra música es alentadora”, desarrolló.

Bôa también se presentará a partir de las 20:10 horas en el escenario Nivea, siendo la encargada de cerrar el mismo para el primer día del festival de música. La vocalista, Jazmin Rodgers, contó a La Razón sobre lo que podemos esperar de la primera vez de la banda en México:

Representaremos los tres álbumes (Twilight, Get There y Whiplash). Será muy intenso, pero también habrá algunas canciones más ligeras, así que será una celebración de nuestra música Jazmin Rodgers de Bôa



La agrupación hizo un regreso a la música tras el éxito en redes sociales de ‘Duvet’, una canción de 1998 que es además el opening del anime Serial Experiment Lain: “Lain tenía muchos fans de latinoamérica. Siempre tuvimos comunicación con ellos a través de los años, así que es una gran oportunidad para conectar de nuevo”, compartió.

A más de 30 años de su creación inicial, la banda presenta una nueva visión de ellos como conjunto con su nuevo material discográfico, que sin embargo, mantiene la energía que fascinó a sus seguidores en el pasado.

“Somos completamente diferentes. Ahora somos tres y tenemos una huella más grande en la música. Algo pasa cuando miras a tu pasado, a cuando eras más joven. Tratamos de traer lo viejo y lo nuevo sonoramente al álbum”, compartió.

Leisure hará presencia en el Viva Tent a las 21:40 horas, siendo el penúltimo acto en dicho escenario del Corona Capital. Jaden Parkes y Tom Young compartieron con La Razón algunos detalles de su presentación, tras una gira de cuatro semanas.

Sobre sus presentaciones en vivo y su nuevo material musical, Jaden mencionó que “la vibra es un poco más vulnerable, abierta, honesta. Siempre tratamos de hacer eso, pero nos sentimos más cómodos con ello gracias a los fans que muestran lo que significa la música para nosotros”.

“La conexión humana es importante porque muchas veces estás solo en el estudio. No es hasta que sales y conoces a las personas que las canciones de hiciste en tu pequeña habitación, que te das cuenta de cuánto significan para ellos, te hace pensar…”, reflexionó por su parte Young sobre lo esencial de las presentaciones en vivo.

A través de los años, el proyecto que nació como un colectivo de artistas individuales, se ha convertido en una agrupación enraizada en la amistad

Lo que pasa con las amistades y las relaciones es que evolucionan a través de la vida. Nuestras relaciones han crecido más fuerte de manera creativa y personal y eso es inspirador para nosotros Jaden Parkes de Leisure



Sin duda alguna, el Corona Capital 2025 trae una vez más agrupaciones con propuestas alternativas y llamativas, que pueden ser ideales si quieres explorar nuevos estilos durante el festival.