Arranca Corona Capital, un evento que reúne a generaciones

Como en cada edición, el Corona Capital reunió a más de 40 mil personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El festival celebra 15 años de música con un encuentro entre varias generaciones, quienes vuelven a gritar a ritmo de bandas como Franz Ferdinand, Queens of the Stone Age y Foo Fighters, pero que al terminar el festival se transformaron en la canción misma que vio crecer a generaciones pasadas, con bandas como Jet o 4 Non Blondes.

De forma puntual, el primer día del Corona Capital inició con presentaciones de bandas como Waxahatchee, Cieca Waves, Lucy Rose u Bad Bad Hats, quienes poco a poco reunieron al público.

Franz Ferdinand, un shot de energía. ı Foto: Chucho Contreras

El choque de generaciones vino con los actos de Jet y 4 Non Blondes, quienes llevaron al público a los 90 e inicios del 2000. La banda australiana hizo que los fans comenzaran a menear las caderas con “Are You Gonna Be My Girl” y tocó nuevas canciones, cuyos nombres fueron reservados. “Ustedes son increíbles y se merecen esto nuevo”, gritó el vocalista Nic Cester.

El Tip: ENTRE las presentaciones más esperadas de mañana destacan Chappell Roan, Vampire Weekend, Marina y Damiano David.

Por su parte, 4 Non Blondes hizo lo propio y estrenó temas que se van a incluir en un nuevo álbum. “Aún no sabemos en qué fecha saldrán, pero espero las disfruten”, dijo la vocalista.

Shirley Manson, de Garbage. ı Foto: Chucho Contreras

Posteriormente, el choque generacional se olvidó gracias a las actuaciones de Kaiser Chief y Franz Ferdinand, quienes, con su rock inglés, dieron cátedra de su conocimiento musical. “Gracias por ser parte de esto. Nos han seguido desde siempre”, celebró el vocalista Alex Kapranos.

Mientras que Ricky Wilson de Kaiser Chief, agradeció una y otra vez el seguimiento de los fans mexicanos. “Ustedes hacen a Kaiser Chief”, aseguró.

Para finalizar la primera jornada del Corona Capital 2025, se presentaron en sus respectivos escenarios Queens of the Stone Age y Foo Fighters, estos últimos como la actuación principal.

“México, es increíble verlos otra vez”, celebró Josh Homme, vocalista de la banda estadounidense Queens, quien recientemente venció una lucha severa contra el cáncer.

Queens of the Stone Age anoche. ı Foto: Chucho Contreras

En su repertorio de canciones involucraron algunas de su último disco In Times New Roman, además añadieron temas como el clásico “No One Know”, las} cuales hicieron al público calentar motores.

Foo Fighters dedicó su presentación en México a su baterista fallecido, Taylor Hawkins.

“Esta noche es para todos ustedes y para la memoria”, recordó Dave Grohl, mientras miraba fijamente al cielo.

El show de los Foo sirvió como un gran cierre del primer día de actividades del Corona Capital. Esta presentación, forma parte de su actual gira Take Cover Tour.