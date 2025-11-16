Angélica Vale aclara si engañó a Otto Padrón con un bailarín | VIDEO

Angélica Vale se encuentra envuelta en la polémica durante los últimos días por su separación con el empresario Otto Padrón. Y es que tras darse a conocer que la pareja se encuentra en proceso de divorcio, salió a la luz una supuesta infidelidad por parte de la actriz.

Se dice que Angélica Vale habría engañado a Otto Padrón con un bailarín, una acusación contundente que generó todo tipo de comentarios en redes sociales y a la que la famosa decidió reaccionar con un mensaje contundente.

Angélica Vale habría sido infiel a su esposo Otto Padrón ı Foto: Redes sociales

Angélica Vale niega haber engañado a Otto Padrón

De manera contundente, la actriz reaccionó a los rumores que la relacionan sentimentalmente con un hombre llamado Julio Ramírez, quien es bailarín y habría conocido en la obra ‘Vaselina’ y en show de ‘Las Angélicas’.

“Según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina, recordemos que ella estuvo pasando mucho tiempo en México, grabando un programa de televisión más aparte estuvo en la obra Vaselina“, señaló la influencer Chamonic en las redes sociales.

Ante las acusaciones, La Vale tomó una vez más los micrófonos de su programa para aclarar lo complicado que era para ella este momento de su vida en el aspecto emocional y también por la situación legal que enfrenta por su divorcio.

“Es muy fácil juzgar sin saber la verdadera historia”, acusó y agregó que por el momento no ahondaría en detalles sobre su separación, aunque prometió que después hablaría libremente al respecto de su vida personal.

“Ya me tocará mi momento de hablar, ya me tocará mi momento de decir mi versión, de decir las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión”, aseguró.

Agregó: “No voy a hablar, no porque no tenga cómo defenderme, sino no voy a hablar, primero porque mis abogados me han dicho que no hable y dos porque nunca he estado en escándalos”.

De este modo, Angélica Vale desestimó los rumores que enfrenta en medio de su divorcio de Otto Padrón, además de agradecer al público por no caer en los escándalos que la rodean.