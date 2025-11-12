Reviven VIDEO donde Angélica Vale revela que Otto Padrón no quería casarse con ella

Angélica Vale se encuentra en el ojo del huracán una vez más, ahora porque se reveló que se encuentra en medio de un proceso de divorcio con Otto Padrón, con quien estuvo casada por 14 años antes de su separación.

Las redes sociales no han tardado en hablar sobre el divorcio de Otto Padrón y Angélica Vale. Ahora, revivieron un video en el que el empresario confiesa que no cree en el matrimonio y donde dicen, trata con indiferencia a su esposa.

Angélica Vale, justo antes de su cumpleaños, sale a dar la cara y suelta toda la verdad sobre el fin de su matrimonio con Otto Padrón. Después de catorce años juntos y dos hijos que son su adoración, la pareja decidió que su camino seguiría por separado. La actriz cuenta que,… pic.twitter.com/mgW5CzaUA3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 10, 2025

La polémica entrevista de Angélica Vale y Otto Padrón

La entrevista fue realizada por la actriz en su canal de YouTube y en ella busca hablar sobre su historia de amor con su esposo. En el video de 2021, la pareja habla de cómo se conocieron y la manera en la que surgió el amor entre las dos.

Asimismo, en varios momentos donde ella cuenta con emoción cómo se dio cuenta de que “él era el hombre de su vida”, él reacciona con lo que muchos definen que es indiferencia, pues dice: “Qué bien, me alegra. Sí, sí, me da... Sí recuerdo que ese viaje estuvo muy especial”, dijo seco en un punto.

La mujer fue quien reveló que su esposo no pensaba contraer nupcias con ella: “Habíamos quedado que no nos íbamos a casar nunca, que no creías en el matrimonio porque venías de un divorcio”, le dijo.

Hay que mencionar que este video se grabó en 2021, por lo que faltaban cuatro años para que la pareja se divorciara. Las redes sociales no perdieron la oportunidad de reaccionar al video que se ha hecho viral en plataformas digitales. Algunos de los comentarios fueron: