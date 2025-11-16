Hace un tiempo se dio a conocer que el productor Pedro Torres fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que no tiene cura. Su estado de salud se ha visto afectado y, la noche del sábado, en redes sociales circuló la noticia de que el exesposo de Lucía Méndez falleció.

El anuncio generó polémica y preocupación entre los usuarios, quienes recuerdan al realizador por dirigir la novela Corona de lágrimas. Ante la especulación y la información que hay en el mundo digital, te contamos lo que se sabe sobre la supuesta muerte de esta figura del mundo del entretenimiento.

¿Quién es Pedro Torres?

Pedro Torres es un productor mexicano que egresó del London International Film School en los años setenta y comenzó su trayectoria realizando cortometrajes, para luego dedicarse durante 15 años al ámbito publicitario.

Más tarde asumió la dirección general de Endemol México —una colaboración entre Televisa y Endemol Holanda— y posteriormente fundó su propia productora, Mediamates.

Allí desarrolló su primera serie de ficción, Mujeres asesinas (2009), una adaptación de la producción argentina que se convirtió en un fenómeno en la televisión mexicana.

Pedro Torres inició su carrera como director realizando videos musicales para artistas como Luis Miguel y Cristian Castro. Tiempo después dirigió la telenovela Corona de lágrimas (2012-2013), protagonizada por Victoria Ruffo.

El famoso productor fue esposo de la actriz Lucía Méndez. Tuvieron un hijo juntos llamado Pedro Antonio Torres Méndez, quien ahora también es realizador. La pareja duró 7 años junta, hasta que se divorciaron en 1996.

¿Qué se sabe de la supuesta muerte de Pedro Torres, famoso productor?

La noticia de la supuesta muerte de Pedro Torres surgió de una publicación en X, antes Twitter, de la periodista Sofía Villalobos. La comunicadora dio a conocer la lamentable información basándose —según explicó— en una “fuente muy cercana”.

Sin embargo, más tarde reveló que el productor está vivo. “Se encuentra bien, tranquilo y luchando por su salud, desgraciadamente fue una desafortunada noticia, la que me atreví a escribir”, escribió en la misma red social y dejó claro que el dato previo había sido erróneo.

Además, Lucía Méndez fue contactada por Sebastián Reséndiz, colaborador de Hoy, para consultarle si era cierta la supuesta muerte del productor de Big Brother. La actriz y exesposa de Pedro Torres negó la muerte del famoso.

“Me comuniqué hace unos minutos con Lucía Méndez, que es madre de su hijo, Pedro Antonio, y ella me comenta que es falsa la noticia. Que Pedro Torres no ha fallecido”, reveló el comunicador.

En resumen, y tras todo el revuelo que causó en redes la información, Pedro Torres no ha muerto y se encuentra luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).