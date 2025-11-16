Sergio Mayer advierte demanda contra Ferka y la tacha de ‘estúpida’ | VIDEO

Sergio Mayer ha decidido alzar la voz tras las recientes declaraciones de Ferka sobre su hijo, Sergio Mayer Mori, y la relación que tuvo con Natalia Subtil cuando el músico apenas tenía 17 años de edad, mientras que ella ya era una adulta.

Fue después de que presentaran en La Granja VIP un clip donde Sergio Mayer Mori habla de cómo conoció a Natalia Subtil, con quien tuvo una hija, que Linet Puente y Ferka realizaron un par de comentarios donde para muchos, justificaban el acto cometido por la actriz.

En ese sentido, Linet mencionó que el artista narraba los hechos como si se hubiese tratado de una victoria personal, mientras que la otra panelista indicó que si bien el chico tenía 17 cuando comenzó su relación con la modelo, su hija nació cuando él ya tenía 18 años.

Después, la ex de Christian Estrada usó su cuenta de X para hablar nuevamente del tema. “No es abuso, a nadie forzaron, y vean los videos de SMM (Sergio Mayer Mori) en que menciona que no fue la primera vez, basta”, escribió ella, donde además mencionó que al joven le gustaba salir con mujeres mayores que él. Posteriormente, la panelista eliminó su tuit de la cuenta de X.

Sergio Mayer llama ‘estúpida’ a Ferka y Linet Puente, ¿procederá legalmente?

Durante una entrevista, Sergio criticó fuertemente a Ferka y habló de asuntos legales: “Es muy delicado lo que están haciendo y, no se dan cuenta que se están metiendo en un problema legal, hay leyes que protegen a los adolescentes, independientemente, que digan que no fue un abuso”.

— La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 15, 2025

“Vi un comentario de (Ferka) de que no fue abuso porque fue con su consentimiento, no puede haber consentimiento de un menor, está en la ley, es un desconocimiento total y absoluto, las hace hacer comentarios realmente estúpidos y, cuando haces comentarios realmente estúpidos, te hacen quedar como una estúpida, no tengo otra expresión para ella, yo creo que debería de consultar un abogado antes de hablar de tanta estupidez porque se mete en problemas legales”.

Posteriormente, Sergio Mayer publicó varias capturas de pantalla donde indica que las acciones de las panelistas de La Granja VIP podrían impulsar la apología del delito.

“Los niveles de estupidez de Linet Puente y Ferka por su falta de empatía, de conocimiento legal y moral, al minimizar y normalizar un delito como es el estupro, haciendo apología del mismo, revictimizando a la víctima, por el hecho de ser hombre, aunque la realidad es por ser mi hijo, rebasa los límites de la tolerancia”, expresó.

Sergio Mayer finalizó contundente con una amenaza directa contra la televisora del reality show: “Les recomiendo consultar a sus abogados para que les expliquen las consecuencias legales por la apología del delito, o se disculpan, o procederemos”.