La Más Draga 7: ¿Quién es la ELIMINADA y quién ganó el reto de hoy 18 de noviembre?

Este martes, se estrena el episodio ocho de La Más Draga 7, por lo que quedan pocas semanas para ver la competencia mexicana de drags más exitosa de redes sociales en Latinoamérica, que cuenta con la conducción de Karime Pindter.

Ya solo quedan ocho feminosas que se esforzaron al máximo para permanecer en La Más Draga 7 y conquistarnos con su pasarela y lip sync, ya que la semana pasada, la eliminada fue Brighty Stun.

Ganadora y eliminada de la semana en LMD7

El reto de la semana era La Más Maíz, por lo que tenían que inspirarse en el alimento. En ese sentido, la ganadora fue Tulsa.

Esta semana, la eliminada fue Nayla Downs. En un inicio, Konny Kortez se iba a enfrentar contra Detox, pero la última usó una ventaja que había obtenido anteriormente y mandó a Nayla a doblaje. Esto sorprendió a muchos, pues no merecía estar entre las menos.

Kenia Os, octava invitada de La Más Draga 7

Kenia Os fue la octava jueza invitada de la temporada, quien se encargó de opinar sobre el desempeño de las feminosas en compañía de Yari Mejía, Letal y Natalia Sosa.

“Ella es sinónimo de Éxito , belleza, talento y carisma, toda una gran estrella Icónica. Cantante, empresaria e influenciadora máxima que gracias a su autenticidad se ha consolidado como una de las artistas más importantes de nuestro país y América Latina conquistando las listas de popularidad más importantes de la industria . Hoy en La Más Draga nos acompaña una Diosa Multigalardonada que todos admiramos Nuestra Patrona KENIA OS”, dice la descripción de Instagram sobre su aparición.

¿Cuándo es la final de LMD?

El evento se llevará a cabo el martes 16 de diciembre a las 20:30 horas en la Arena CDMX. Los boletos se venden por Superboletos y van de los 60 a los 5 mil 600 pesos según el lugar que quieras tener en el recinto.

Participantes de La Más Draga 7

En esta temporada, fueron 14 las participantes que conforman a la nueva generación de feminosas ‘del séptimo sello’. Ahora, ellas son las que quedan dentro de La Más Draga 7: