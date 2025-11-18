¡Viral! Omar Chaparro canta ‘La Guadalupana’ e imita a Itati Cantoral | VIDEO

Omar Chaparro no deja de sorprender al público con su humor y espontaneidad. Ahora, fue durante el Festival Internacional del Globo 2025 en León que el comediante provocó risas al cantar ‘La Guadalupana’ al estilo de Itati Cantoral, presentación que se ha convertido en un meme del Internet en México.

Los videos donde Omar Chaparro canta ‘La Guadalupana’ se han hecho virales y han desatado todo tipo de comentarios por quienes celebran el sentido del humor del famoso, quien no tuvo ninguna pena al imitar la mítica presentación de Itati Cantoral en las Mañanitas a la Virgen hace años.

Que no se pierda la bella tradición icónica de cantar "La Guadalupana" versión Itatí Cantoral... 🤯🤩 pic.twitter.com/SbupqQRWZ8 — Gérard (@luisgerard_) December 11, 2024

Omar Chaparro canta ‘La Guadalupana’ y se hace viral

En los videos, podemos ver al famoso hacer una voz extraña mientras canta lentamente la canción de la Virgen de Guadalupe, mientras se elevan algunos de los globos aerostáticos del evento.

Rápidamente, el público identificó en el sentimiento y las peculiares notas, la referencia al estilo en el que Itati llegó a cantar la canción en el pasado. Otros recordaron que el actor ha hecho doblaje y compararon su voz con un personaje de la saga de Una Película de Huevos.

En otro video, podemos ver a chaparro más de cerca y notar la emoción con la que interpretaba el tema, mientras estaba inclinado y abría muy bien la boca, incluso tocándose el cuello con la mano para conseguir un efecto diferente en la voz.

El show de Omar Chaparro alcanzó un nuevo nivel de comedia cuando el artista decidió imitar a Itatí Cantoral en su icónica versión de "La Guadalupana". El comediante se transformó por completo y ofreció una parodia épica que reprodujo cada gesto, cada nota peculiar y el famoso… pic.twitter.com/S9Pcjw6KtR — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 18, 2025

Algunos de los comentarios en redes sociales por el momento viral son los siguientes:

"Omar Chaparro acordándose que tiene libre albedrío“.

“Yo quisiera ver la reacción de Itatí Cantoral“.

"Imagínate que te estén pidiendo matrimonio en las alturas y este we se pone a cantar así JAJAJAJAJAJAJA“.

“Se quedaban callados como si estuvieran en un rosario jaja".

Cabe mencionar que algunos argumentaron que el comediante no estaba imitando a Itati, sino que interpretaba a un personaje de una viejita llamada Doña Cleta, que hacía en el programa Black and White y la ‘anciana’ cantaba la misma canción, aunque muchos dicen que es más divertido pensar que quiso imitar a su compañera de profesión.

Además de su interpretación del clásico guadalupano, Omar Chaparro tuvo varios momentos más que se hicieron virales, ya que su participación en el evento destacó por los inesperados comentarios que lanzaba en torno al festival.