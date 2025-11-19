Investigan a Diddy Combs... otra vez

El rapero estadounidense, durante una edición de los Grammy.

El departamento de Policía del condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos, dijo que investiga una nueva acusación de agresión sexual contra el magnate del hip-hop, Sean Diddy Combs, quien cumple una pena de cuatro años de prisión por delitos relacionados con la prostitución.

Un productor musical y publicista afirmó que en 2020 fue invitado a una sesión de fotos en un almacén de Los Ángeles, donde Diddy Combs se habría exhibido mientras se masturbaba y pedido al denunciante que lo ayudara, reportó la televisora NBC News citando un informe policial. Después, el rapero arrojó una camisa sucia al hombre, según el productor.

El denunciante, cuyo nombre estaba oculto en el reporte policial, señaló que durante años no le contó a nadie el incidente porque se sentía avergonzado. Se presentó ante la policía en Largo, Florida, en septiembre, poco después de que Combs fuera condenado por otros cargos.

El Dato: El rapero fue declarado culpable de dos cargos por transportar personas para ejercer la prostitución, pero inocente de tráfico sexual y conspiración.

El abogado del magnate no respondió a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios sobre las últimas acusaciones.

El Departamento de Policía del condado de Los Ángeles señaló que recibió una copia oficial del informe del departamento de Florida el viernes y que investigará las acusaciones.

El reporte detalla también un incidente ocurrido en marzo de 2021 en el que, según el denunciante, dos hombres le cubrieron la cabeza antes de que Combs entrara en la habitación y le llamara soplón, de acuerdo con NBC.

Diddy fue condenado en julio por llevar a sus parejas y a trabajadores sexuales masculinos por todo el país para participar en encuentros sexuales en los que había drogas en múltiples lugares durante muchos años. Pero fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado.