Tony Dalton: Las mutaciones, cinta más importante en mi vida

Después de actuaciones destacadas como la de Sultanes del Sur, La dictadura perfecta, Las hijas de Abril y Better Call Saul, Tony Dalton se pone en la piel de un prominente abogado que es diagnosticado con cáncer y pierde la capacidad de hablar. Interpreta este papel en la cinta Las mutaciones, adaptación de la novela homónima de Jorge Comensal, que considera “en lo personal, de las películas más importantes que he hecho en mi vida”.

“La película se trata de un hombre que está luchando por su vida y por el patrimonio para su familia. Estar en un set día tras día, semana tras semana, meses con la muerte muy presente, sí te mueve cosas”, dijo en entrevista con La Razón el actor Tony Dalton sobre Raúl (Ramón en la novela), personaje que interpreta en el filme dirigido por Jorge Ramírez-Suárez.

El Dato: Jorge Ramírez-Suárez ha escrito y dirigido los filmes Conejo en la luna (2004), Amar (2009), Los inadaptados (2011) y La gran promesa (2017), entre otros.

Dijo que al ver lo que vive Raúl, quien se rapa la cabeza y está desnutrido por su enfermedad, lo hizo darse cuenta “de lo cerca que estamos todos de cualquier tipo de cosa en cualquier momento y lo afortunados que somos de estar aquí y hacer lo que nos gusta hacer”.

Aunque el público estará ante una historia dolorosa, porque “no nada más son palomitas”, el reconocido actor destacó el mensaje del filme en el que, a pesar de las múltiples adversidades que atraviesan el abogado y su familia —que se respira la muerte—, también hay momentos de luz y de apuesta por la vida.

“Jorge logró todos estos momentos de ligereza dentro de la película que, por supuesto, pasas en la vida. Si alguien la está pasando muy mal en quimioterapia, también sale el sol; hay un pajarito que está ahí. Sí, estás rodeado de la muerte, pero también hay vida alrededor. Ése es mucho mérito para Jorge, porque es parte del mensaje de la película. Existen los contrastes, lo oscuro y lo claro al mismo tiempo, existe día nublado, pero sale el arcoíris; es lo que se trató de hacer”, compartió.

Sobre cómo interpretar a un hombre que se queda sin habla y sólo presentar los diálogos que construye en su cabeza, Tony Dalton contó que fue todo un reto, pero quedó satisfecho con el resultado.

“Jorge lo que quiso fue que todas esas escenas donde mi cabeza está hablando, fueran del mismo día que lo grabamos para que tuviera todo eso fresco, para que fuera en el momento que uno sigue ahí en ese mismo día con las cosas que sucedieron. Para mí funcionó muy bien eso, porque así es más real y lo ves en la película”, añadió.

Por su parte, el director Jorge Ramírez-Suárez compartió que quiso adaptar Las mutaciones, del escritor Jorge Comensal, a raíz de una vivencia personal en la que su salud se vio mermada, pues ese hecho lo llevó a reflexionar sobre el tema y luego se encontró con la novela, la cual consideró que plasmó muy bien lo que sintió cuando estuvo enfermo.

“Lo más importante de la película es la transformación que tiene el personaje de perder la salud; era lo que más me interesaba, porque cuando tenemos salud, no nos importa, pero cuando la perdemos, decimos: ‘Quiero estar sano’.

“Eso es algo que no nos damos cuenta, no lo pensamos mucho, pero cuando tienes una experiencia así, yo la tuve, te das cuenta del valor que tiene estar sano y la importancia de la familia. Ese evento me marcó muchísimo y cuando leí la novela dije: ‘Aquí lo plasma muy bien’, por eso quise adaptarla”, dijo a este diario Ramírez-Suárez, quien también se encargó de adaptar el guion que tuvo el visto bueno de Jorge Comensal.

Aseguró que quiso mantener la esencia de la obra. “Me importaba mucho respetar la esencia de lo que comunicaba la novela. Lo más importante es la relación de esta familia y del personaje, cómo se va transformando. Está teniendo una mutación, muta su vida. Para mí fue una experiencia muy interesante, porque es la primera vez de las ocho películas que he hecho, que adapto una novela; siempre han sido guiones originales”, contó.

El director compartió que se dio ciertas licencias para incorporar aspectos que no aparecen en el libro. “Hay muchas cosas que están en el guion que no están en la novela, hay muchas cosas de mi cosecha que desarrollo a partir de lo que está en ella; es un trabajo muy rico, porque al final de cuentas tenía esa libertad de hacerlo y Jorge Comensal no me puso ningún impedimento para que hiciera eso”, contó sobre la adaptación del filme que llega a los cines de México el próximo jueves.

Carmela, lección de resiliencia

Para la actriz Vicky Araico, dar vida a Carmela, esposa del abogado Raúl, fue inspirador, porque este papel demuestra que las “situaciones vienen a traerte regalos disfrazados, pues la cosa más terrible te mueve de lugar”, dijo a La Razón.

En el caso de Carmela, al irse deteriorando la salud de su marido, tiene que tomar las riendas de su casa y su familia. Para la actriz, la gran lección que le deja este personaje es moverse y asumir nuevos retos, pero sin necesidad de atravesar vivencias desafiantes.

“La enfermedad de su esposo lleva a Carmela a ponerse en un sitio donde le pierde el miedo a ser parte activa económicamente, a tomar decisiones, salir más afuera; no es que esté mal estar en tu casa, pero sí hay algo donde encuentra una fuerza que no tenía al inicio de la película. Es lo que traté de transmitir. Es donde más conecté con ella, es donde yo quiero estar, pero sin llegar a que las situaciones me obliguen, sino ver las oportunidades, los retos y tomarlos”, expresó.

Para este personaje, Vicky Araico se inspiró en una historia personal, la de su tío, quien padeció cáncer de pulmón y estuvo acompañado de su esposa.