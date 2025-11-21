Maite Perroni admite que pesa 72 kilos y reacciona a críticas: ‘Cada cuerpo es diferente’ | VIDEO

Maite Perroni reaccionó a los comentarios que ha estado recibiendo desde hace varios días por su apariencia física, después de que se hicieran virales unas fotos en donde la podemos ver con ‘kilos de más’.

Maite Perroni responde a las críticas por su peso

A través de sus redes sociales, Maite Perroni compartió un video en el que habla de manera contundente sobre cuál es su peso actual. “Peso 72 kilos, y eso que no me viste cuando pesaba 94″, expresó frontal.

“Nunca pensé que el tema de mi peso se volviera tan relevante. Mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país están pasando cosas que sí son importantes”, destacó.

Comentó que a ella le da risa pensar que hay gente preocupada en analizar su cuerpo, mientras que ella se concentra en otras cosas: “Yo estoy viviendo mi presente. Ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”, comentó.

Además, mencionó que entre victimizarse o no decir nada, prefirió tomar la oportunidad para abrir una discusión sobre la violencia digital y lo agresivo que es criticar a una persona por su apariencia física.

“Todos hemos luchado con la báscula. Hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad”, comenzó.

Hola soy Maite … pic.twitter.com/qMKudq3IRJ — Maite Perroni B. (@maiteperroni) November 21, 2025

Siguió: “Vivimos en una sociedad donde nunca se es suficiente. Nunca seremos lo suficientemente guapas, inteligentes, talentosas, trabajadoras, flacas. Como si de eso dependiera nuestro valor", expresó.

“Cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo tiene una historia que contar y vamos cambiando y envejeciendo. Yo por eso decido hoy abrazar a mi cuerpo", precisó al recordar que con él ha podido avanzar a través de los años y dar vida.

El mensaje final de Maite Perroni fue “que nunca permitan que las opiniones de los demás definan su valor” y agregó: “Seguiré sanando, dejando ir lo que ya no es, las narrativas falsas que no me pertenecen”, expresó.