Tunden a Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres por conducción de Miss Universo 2025

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray fueron los encargados de conducir la final de Miss Universo 2025 y desataron fuertes críticas en redes sociales por quienes no disfrutaron la manera en la que manejaron el certamen que culminó con la victoria de Fátima Bosch.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con comentarios de todo tipo. Si bien algunos apoyaban a Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, otros los criticaban con dureza, al destacar cada uno de sus errores al respecto.

La edición 74 del certamen de belleza reunió a 120 delegadas y se celebró en Tailandia. El evento fue conducido por el comediante estadounidense Steve Byrne y presentó un panel de jueces renovado luego de la renuncia de dos integrantes.

Sin embargo, en México se pudo ver a través de la televisión abierta en Imagen Televisión, donde la pareja de esposos fueron los encargados de traducir y comentar el evento que se llevó a cabo del otro lado del mundo.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), un usuario comentó: “No encontraron peores conductores para el miss universo en imagen”, mientras que otro escribió: “Pésima narración de Miss Universo en canal Imagen, mil veces mejor en YouTube”.

Te dejamos algunos comentarios más al respecto:

"Lo malo de ver el #MissUniverse es tener que aguantar al Eduardo Videgaray y Sofia Rivera Torres. Todo sea por Fátima“.

"Qué horror tener que ver la transmisión con Sofia y Eduardo Videgaray jajajajaja“.

"No se a quien se le ocurrió la brillante idea de poner de conductor a Videgaray en la transmisión de #MissUniverso , con chistes terribles y de futbol“.

“¿No tenían algo más fino para conducir tan importante evento?"