Camila Sodi recuerda cuando su mamá Ernestina fue secuestrada: ‘Habían visto al diablo’ | VIDEO

Camila Sodi forma parte de una familia llena de artistas y ella misma es una personalidad importante en el mundo del cine. Sin embargo, esto no evita que haya enfrentado momentos difíciles en su vida personal.

En ese sentido, Camila Sodi recordó en una reciente entrevista con Yordi Rosado cómo fue enfrentar el secuestro que sufrió su mamá, Ernestina Sodi, quien murió en noviembre del año pasado, junto con su tía Laura Zapata.

A un año de su pérdida, la actriz lanzó ‘El pequeño libro del duelo’, en el que habla del proceso que ha enfrentado a partir de la muerte de su madre, quien protagonizó uno de los momentos más difíciles para su familia.

Así se enteró Camila Sodi del secuestro de su mamá

La actriz, que en ese entonces era adolescente, recordó que se enteró por los compadres de su mamá mientras se encontraba acompañada de su novio, sobre que Ernestina se encontraba secuestrada.

“Estaba con un exnovio comiéndome una pizza, viendo la tele y llegaron los compadres de mi mamá. Llegaron con una cara… que nunca se me va a olvidar, ya sabía, sabía algo que ya sabía, sus caras como de que habían visto al diablo”, recordó la actriz.

También admitió que en ese entonces tuvo varias emociones que la agobiaron: “Una profunda frustración, tristeza, es una mezcla de sentimientos… que yo te diría que es tan distinto a cuando alguien muere porque es una sensación de incertidumbre”.

La también cantante compartió que tras el secuestro, la familia recibió amenazas para evitar que fuera denunciada, motivo por el que decidieron mudarse de casa. Además, decidió aceptar el protagónico de una telenovela en Miami para salir del país con sus seres queridos.

Recordemos que fue en septiembre de 2002 que Ernestina y Laura fueron interceptadas por unos sujetos armados mientras ellas salían de un teatro en la CDMX. La primera en ser liberada luego de tres semanas fue Laura Zapata y tras días de negociaciones Ernestina Sodi pudo reencontrarse con su familia.