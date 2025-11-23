El Kpop continúa siendo un fenómeno global que arrasa. Ahora llega a la Ciudad de México con el concierto de Las Guerreras Kpop, basado en la famosa película de Netflix, que está diseñado para sumergir al público en el universo de estas heroínas.

La puesta en escena promete recrear la energía y el colorido que la cinta desató desde su estreno, convirtiéndose en un fenómeno musical dentro y fuera del cine.

Las protagonistas Rumi, Mira y Zoey han logrado cautivar a diversas generaciones, consolidándose como íconos del pop coreano y dejando su propia marca en la cultura popular. A continuación, te contamos las fechas programadas y cómo conseguir boletos.

Guerreras Kpop en CDMX: Boletos, precio y fecha del concierto

El show tributo a Las Guerreras Kpop se presenta en el Teatro Xola Julio Prieto, con funciones programadas los días 23 y 30 de noviembre de 2025. Los boletos están disponibles en Ticketmaster, la Cartelera de Teatro y en la taquilla del recinto, con precios que van de $244.25 a $288.50 pesos mexicanos más cargos por servicio.

El evento es apto para todas las edades, por lo que pueden asistir niñas, niños, adolescentes y hasta adultos. Para crear una experiencia única, se invita a los asistentes a acudir con atuendos inspirados en los personajes de la película.

La dirección del Teatro Xola Julio Prieto es: Eje 4 Sur 809, Col del Valle Norte, Benito Juárez, 03103 Ciudad de México, CDMX, México. Puedes llegar en Metro desde la estación Xola (Línea 2, azul) y caminar durante unos minutos.

Otras opciones son el Metrobus Xola (Línea 2, Tepalcates–Tacubaya) o el Metro Etiopía–Plaza de la Transparencia (Línea 3, verde oliva).

K-Pop Demon Hunters ı Foto: Especial

El fenómeno Las Guerreras Kpop ahora en el Teatro

El estreno de KPop Demon Hunters en Netflix en junio de 2025 significó un punto de inflexión para la plataforma debido al éxito de la producción animada entre el público de diversas generaciones.

La película rompió récords y se convirtió en la producción más vista en la historia del servicio dentro de México al alcanzar más de 236 millones de visualizaciones. El impacto trascendió el streaming, ya que las proyecciones especiales en cines reprodujeron el fervor y generaron importantes ingresos en taquilla.

Ahora esa experiencia se traslada al teatro, donde el show promete ser una experiencia única para los seguidores de estas heroínas. Esta experiencia también se replicará en Nuevo León el próximo 18 de diciembre, en la Arena Monterrey.