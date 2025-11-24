Bloquean cuenta de Sergio Sepúlveda tras publicar contenido prohibido | VIDEO

La cuenta oficial de Facebook de Sergio Sepúlveda ha sido bloqueada, después de que hackearan al conductor de Venga la Alegría y subieran material indecente en sus redes sociales, lo que provocó que la misma fuera dada de baja por la red social gracias a violaciones en el contenido subido con lo permitido en la misma.

Sergio Sepúlveda, quien ha destacado a través de los años por su contenido informativo y de curiosidades, contaba con más de un millón de seguidores en Facebook, pero ahora ha perdido dicha plataforma hasta que se logre esclarecer lo ocurrido.

Sergio Sepúlveda opina de la selección Mexicana y lo destrozan las críticas ı Foto: larazondemexico

Sergio Sepúlveda revela que hackearon su cuenta

A través del resto de sus redes sociales, la personalidad de la televisión abierta expresó su molestia por el bloqueo que ha recibido por parte de la red social azul.

“Estoy enojado y triste porque me hackearon mi página oficial de Facebook y por lo mismo, Facebook me la ha inhabilitado de manera definitiva“, comentó al inicio de un video breve en el que explica lo sucedido.

Sergio relaja que al revisar su página de Facebook se encontró con un mensaje que informaba sobre la cuenta inhabilitada. Ante esto, ha intentado avanzar en un proceso para recuperar su acceso, sin mucho éxito.

A su vez, explicó que al revisar su correo electrónico, encontró que le habían llegado mails a las 11:00 horas donde se le informaba que un sujeto se unió a su cuenta y la de su hija.

“A las 11:33 de la mañana (llegó) otro correo de Facebook me informaba que había suspendido mi cuenta por haber roto las normas de la comunidad sobre un tema delicado, asqueroso. Explotación sexual infantil”, reveló.

De este modo, expresó que el hacker apeló a la suspensión de su cuenta, lo cual fue rechazada y llevó al cierre de su cuenta en la plataforma. “No he había dado cuenta de lo que había pasado”, contó.

Además, Sergio compartió que la cuenta de su hija también quedó inhabilitada. “Estoy preocupado por el nivel de violencia digital que alguien ejerció para afectar mi trabajo con un tema tan delicado. Yo no hice nada, pero Facebook cree que fui yo”, compartió.

“A cualquiera le puede pasar”, finalizó Sergio Sepúlveda, quien se despidió no sin antes solicitar al público que tengan cuidado y se mantengan atentos para evitar hackeos a sus redes sociales.