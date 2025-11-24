¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de Fede Dorcaz?

Detuvieron a Geovanni ‘N’ y Andy ‘N’ por su posible participación en el homicidio de Fede Dorcaz, modelo argentino que era novio de Mariana Ávila y habría de participar con ella en Las Estrellas Bailan en Hoy antes de ser asesinado en la CDMX.

Los detenidos implicados en la muerte de Fede Dorcaz

"Derivado de la investigación y del trabajo conjunto con la SSC detuvimos a dos hombres por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino que se desempeñaba como cantante“, publicó la Fiscalía de la CDMX.

Derivado de la investigación y del trabajo conjunto con la @SSC_CDMX detuvimos a dos hombres por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino que se desempeñaba como cantante.



Aprehendieron a Andy ‘N’ el pasado 17 de octubre en la alcaldía Gustavo A. Madero, derivado de una solicitud de auxilio ciudadana de robo a una persona. Después, fue detenido por una persecución y un intercambio de disparos con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), donde terminó lesionado y recibió atención médica, según la Fiscalía de la Ciudad de México.

El 20 de noviembre se realizaron cuatro cateos en inmuebles relacionados con el caso. Durante las diligencias, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la SSC, detuvieron a Geovanni ‘N’; además, aseguraron un arma de fuego y tres teléfonos celulares.

Este domingo 23 de noviembre, se celebró la vinculación a proceso de ambos imputados por el delito de homicidio doloso. Además, se dictó como medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Los imputados permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

De acuerdo con la SSC, el asesinato del joven cantante fue un “ataque directo” y su muerte ocurrió por las heridas que recibió tras ser atacado con un arma de fuego mientras se encontraba conduciendo por el anillo Periférico.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, se informó a inicios del mes de noviembre.