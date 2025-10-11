Mariana Ávila revela si su novio iba acompañado durante el ataque; abandona Las Estrellas Bailan en Hoy

La youtuber Mariana Ávila, utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje contundente ante las especulaciones que giran en torno al asesinato de Fede Dorcaz, su novio. También pidió a la gente que pare de decir mentiras y que se haga justicia.

La joven originaria de Venezuela afirmó que su pareja circulaba a bordo de su camioneta por las calles de la Ciudad de México sin ningún acompañante.

Además, se dio a conocer que Mariana Ávila abandonó la competencia Las Estrellas Bailan en Hoy luego del trágico suceso. El modelo argentino y la joven formaban una de las parejas del programa. Te contamos quién tomará su lugar.

Mariana Ávila revela si su novio iba acompañado durante el ataque

"Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo", escribió Mariana Ávila en X, antes Twitter, sobre lo que pasó momentos antes de que su novio fuera asesinado el jueves en CDMX.

La declaración causó revuelo luego de los rumores que indicaban que el argentino presuntamente viajaba con una mujer que resultó herida en el ataque. Además, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy afirmó que Fede Dorcaz no tenía problemas con nadie.

Del mismo modo, Mariana Ávila aprovechó la publicación para pedir justicia por el asesinato de su novio y solicitar a los internautas que no se desvíe la atención del caso.

“Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA, NO MENTIRAS, no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo q pasó”, finalizó la youtuber.

Unas horas más tarde, respondió a una persona que insistió en la noticia de la supuesta mujer que acompañaba a su novio: “¿Quién fue a la fiscalía apenas sucedió el proceso? ¿Tú y yo? ¿Quién estuvo toda la noche ahí?“.

Y añadió que todo se trata de información falsa que busca perjudicar a Fede Dorcaz: “¿Tú crees que si la tal mujer existiera NO SE SABRÍA SU NOMBRE? ¿No me lo hubiese dicho la policía? Por favor, dejen de inventar ESTUPID*C*S. Todo lo hacen para dañar imagen de alguien".

Mi fede iba solito manejando hacia su casa dsps de estar juntos, íbamos hablando por tlf y llamó a sus amigos para contarle lo bien q le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos.

JUSTICIA NO MENTIRAS no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo q pasó — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 11, 2025

Mariana Ávila abandona Las Estrellas Bailan en Hoy tras el ataque donde murió Fede Dorcaz

En declaraciones a medios afuera de Televisa, Andrea Rodríguez, productora Hoy, compartió que conoció al modelo y novio de Mariana Ávila hace aproximadamente mes y medio, cuando acudió al programa para presentar una canción.

La realizadora confesó que la noticia del ataque los tomó por sorpresa y los tiene conmocionados. También habló sobre Mariana, quien sería la pareja de Fede en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, y confirmó que no continuará en la competencia.

Sin embargo, afirmó con emoción: “Seguirán siendo trece parejas y tendremos una pareja que nos estará brillando desde allá desde el cielo”, haciendo alusión a la memoria de Fede.

Más tarde se reveló que Briggitte Bozzo tomará el lugar de Mariana Ávila en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Así se presentaron Fede Dorcaz y Mariana Ávila en Las Estrellas Bailan en Hoy

