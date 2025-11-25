HBO Max anuncia una serie de Don Ramón

Tras el éxito de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, ha crecido la nostalgia en torno a los emblemáticos personajes que marcaron las aventuras creadas por Roberto Gómez Bolaños y uno de los más entrañables era Don Ramón.

Don Ramón era interpretado por Ramón Valdés, hermano de El loco Valdés qué estuvo con Chespirito durante los inicios de su carrera en la televisión. Su colaboración terminó después de que supuestamente, Florinda Meza obtuviera mayor poder dentro de las producciones de Gómez Bolaño.

Revelan las palabras en el lecho de muerte de Don Ramón del Chavo del 8 ı Foto: larazondemexico

Para muchos fans de El chavo del 8, la salida de Valdés del programa significó el final del mismo, al asegurar que él y Quico eran los personajes que sostenían a la serie y que después de eso perdió su chispa.

Y es que su humor, su facilidad para meterse en problemas y la química con personajes como El Chavo, Doña Florinda y El Señor Barriga hicieron de Don Ramón un pilar fundamental del programa. Su legado permanece vigente en memes, homenajes, productos culturales y en la memoria colectiva del público.

La serie de HBO de Don Ramón

Fue en las redes oficiales de la plataforma de streaming que se publicó un mensaje en el que se anunció la próxima llegada del proyecto: “¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max”.

De momento, se reservan todos los detalles sobre la producción. En ese sentido, se desconoce cuál será el formato o la duración del proyecto, así como si regresará Miguel Islas al personaje de Ramón Valdés después de su participación en la bioserie de Chespirito.