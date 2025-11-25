La rica y poderosa familia de Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil acusada de fraude y desvío de dinero

Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil se encuentra en medio de la polémica, pues a pesar de que la modelo renunció a sus títulos en Miss Universo, en redes sociales han comenzado las especulaciones en torno a su familia, pues aseguran que la mujer viene de padres ricos y poderosos.

En ese sentido, señalan que Olivia Yacé proviene de una de las familias más influyentes en el panorama político y empresarial de Costa de Marfil. Además, se les está acusando de fraude y desvío de dinero, en medio de la polémica que generó la coronación de Fátima Bosch.

¿Quién es la familia de Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil?

El padre de la modelo es Jean Marc Yacé, quien desde el año 2018 se desempeña como el alcalde de Cocody, uno de los distritos más prestigiosos y exclusivos de Abiyán.

Fue reelegido en 2023 y ha destacado por su trayectoria política y empresarial, así como su fuerte compromiso con el deporte, pues es presidente de la Federación Marfileña de Taekwondo.

Por su parte, Yolande Eluh Yacé destaca como ejecutiva en el sector empresarial, encargada de dirigir proyectos vinculados a los sectores de servicios, administración y gestión cultural.

@soyaleelopez_ Respuesta a @Song_cassie Aquí un poco de lo que sabemos sobre el papá de Miss Costa de Marfil, la familia Yacé está siendo muy expuesta en redes sociales tras la renuncia de Olivia Yacé a Miss Universo 2025😱❌ #MissUniverse #OliviaYacé #Africa #Polemica #TikTokMeHizoVer ♬ Dramatic Tension - Litne

Acusan de fraude y desvío de dinero a la familia de Olivia Yacé

Tras el escándalo donde acusan a Fátima Bosch de haber ganado el título por tener influencias en Pemex, en redes sociales destacaron elementos por los que ahora la familia de Miss Costa de Marfil es señalada por fraude y desvío de dinero.

En primer lugar, muchos dudan de la riqueza de la familia, pues aseguran que Cocody tiene mucha pobreza, mientras parece que las arcas del alcalde no hacen más que aumentar.

Además, se dice que Olivia tiene el título de Miss Universo desde el año 2021. En ese sentido, aseguran que este año era Fátima Koné quien ganó el título, pero al final no fue la encargada de representar al país en el certamen de belleza.

Fue el Comité de Costa de Marfil que realizó una votación privada en donde se determinó darle a Yacé el pase a Miss Universo, mientras que Koné formará parte de la competencia de Miss Mundo. “Nosotros, COMICI (Comité de Miss Costa de Marfil) estamos encantados de anunciar que MISS UNIVERSO COTE D’IVOIRE 2025 es @olivia.yace sobre la base de sus habilidades y logros”, se informó.