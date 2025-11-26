Edad, estatura y pareja de Finn Wolfhard, Mike de Stranger Things

Finn Wolfhard, conocido mundialmente por su papel como Mike Wheeler en la exitosa serie de Netflix Stranger Things, se ha convertido en uno de los jóvenes talentos más destacados de la industria del entretenimiento.

El esperado estreno de la quinta y última temporada de la producción —donde comparte créditos con intérpretes como Millie Bobby Brown , David Harbour, Winona Ryder, Gaten Matarazzo, Sadie Sink y Noah Schnapp, entre otros— está a la vuelta de la esquina. Tras el lanzamiento de una nueva entrega, los fans han expresado curiosidad por conocer más sobre la vida personal del también músico.

Aquí te contamos lo que se sabe de Finn Wolfhard, incluyendo su estatura, qué edad tiene y quién es su pareja sentimental.

¿Quién es Finn Wolfhard?

Finn Michael Wolfhard es un actor, músico y director que nació en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. El joven intérprete prestó su voz en la película The Addams Family (2019).

Además, su talento, y el de sus compañeros de la serie Stranger Things, permitieron ganar con el SAG Award en el 2016, en la categoría Mejor reparto en una serie de drama.

Lo más destacado de la trayectoria de Finn Wolfhard:

Stranger Things (2016–2025): Interpreta el papel de Mike Wheeler, uno de los protagonistas.

It (2017) y It: Chapter Two (2019): El actor interpretó a Richie Tozier.

Ghostbusters: Afterlife (2021): Donde destaca en el papel principal en la película.

Música: Finn Wolfhard fue parte de la banda Calpurnia y actualmente forma parte del dúo de indie-pop The Aubreys.

Edad y estatura de Finn Wolfhard, Mike de Stranger Things

Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike Wheeler en Stranger Things, nació el 23 de diciembre de 2002 y actualmente tiene 22 años. El actor y músico tiene una estatura de aproximadamente 1.78 metros.

¿Finn Wolfhard tiene pareja?

Finn Wolfhard mantiene su vida privada con mucha discreción. Aunque han circulado rumores y especulaciones sobre sus relaciones, no hay confirmación pública de que tenga novia actualmente.

Sin embargo, en 2024 se le vinculó con su compañero Gaten Matarazzo, pero aquello fue sólo un malentendido ya que el actor tiene otra pareja y Finn no confirmó que tuvieran una relación. Del mismo modo, Wolfhard no ha declarado públicamente ser gay ni ha hablado de su sexualidad en alguna entrevista.

Los rumores sobre una relación entre los protagonistas de Stranger Things que han circulado en internet provienen de especulaciones de fans y fotos sacadas de contexto, pero no hay confirmación oficial.