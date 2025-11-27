Tras el estreno de la temporada 5 de la aclamada serie Stranger Things, el público ha expresado en redes sociales su asombro ante algunos giros inesperados que dio la historia.

Uno de esos cambios fue el de Holly Wheeler, quien al inicio de la producción de Netflix parecía ser sólo la hermana menor de Nancy y Mike Wheeler. Sin embargo, a poco tiempo de concluir esta aventura, estamos por descubrir que la pequeña tiene una relación importante con Vecna.

Aquí te contamos por qué la más pequeña de los Wheeler desapareció; su conexión con el Upside Down es más profunda de lo que se pensaba.

¿Quién es Holly Wheeler de Stranger Things?

En sus primeras apariciones en Stranger Things, Holly Wheeler parecía un personaje secundario que actuaba como observadora de los sucesos en Hawkins. Sin embargo, desde la primera temporada se insinuó su vínculo con el Otro Lado, al mostrar una particular sensibilidad hacia las luces y al demogorgón.

En la tercera temporada, cuando surge la confrontación con el Azotamentes, la pequeña Holly percibió la presencia de la criatura mientras estaba en una rueda de la fortuna con sus padres. En esta quinta temporada, todo parece indicar que la niña tiene un papel más relevante de lo que se esperaba.

When Holly made us believe she's actually the smartest person in the room. #StrangerThursdays pic.twitter.com/LV4kmFi5ED — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) August 17, 2017

¿Por qué Holly Wheeler desaparece en Stranger Things 5? Explicado

En la temporada 5 de Stranger Things, el rol de Holly Wheeler (interpretada por Nell Fisher) adquiere mayor relevancia. En el Volumen 1 la casa de los Wheeler es atacada por un Demogorgón que pone en peligro la vida de los padres.

Durante el enfrentamiento, la criatura logra llevarse a Holly. A lo largo de los episodios, la niña comenta que conversa con un supuesto “amigo imaginario”, quien más adelante se revela como Henry, la forma humana de Vecna.

De este modo se revela que el monstruo inicia un plan para secuestrar niños comenzando con ella, aunque aún no se muestra su verdadera forma. Cuando Holly es secuestrada, su hermana Nancy se ve obligada a pedir ayuda a Once para entender lo que sucede en su casa.

Vecna secuestra a varios niños de Hawkins con el objetivo de crear un mundo ficticio regido por la perfección. Al aprovechar las capacidades de sus mentes, consigue fortalecer su poder y ampliar su dominio, con la intención de someterlo todo bajo su control. En especial busca niños porque es más fácil que caigan en sus ilusiones sin sospechar de sus malvados planes.

Holly Wheeler tiene una relación con el Upside Down más profunda de lo que se pensaba.