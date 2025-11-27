¿Quién es Marina Machete Reis, Miss Universo Portugal? Esto se sabe

Marina Machete Reis es una modelo de portugal, quien ganó el certamen de belleza Miss Universo Portugal en 2023, por lo que representó a su país en el Miss Universo que se realizó en El Salvador.

Marina Machete fue seleccionada como Miss Portugal en 2023, y durante su participación en Miss Universo quedó seleccionada como una de las 20 semifinalistas del famoso cetámen de belleza.

Debido a esto, Marina Machete Reis se convirtió en la primera mujer transgénero en ser nombrada como una de las semifinalistas de Miss Universo, así como la primer mujer transgénero en ser nombrada Miss Portugal.

Marina Machete Reis ı Foto: Especial

¿Quién es Marina Machete Reis?

Marina Machete Reis nació en 1995, y por medio de redes sociales comparte que su pasión es ayudar, la inclusión por la igualdad, la defensa social de los derechos de grupos vulnerables, y el intercambio cultural de costumbres y prácticas.

En una publicación del 2023, Marina compartió que dos personas de El Salvdor que fueron al hotel en el que se encontraba y, en señal de apoyo, le regalaron una bandera que representa a las personas transgénero.

“No sólo me mostró la prresencia de nuestra comunidad, su amablidad y amor, sino que me recordó cómo la representación es tan importante especialmente en espacios como este” compartió Marina, expresando su agradecimiento por la oportunidad de formar parte de este certámen de belleza.

Marina Machete Reis ı Foto: IG: @marinamachetereis

En 2024, agradeció al presidente del ayuntamiento de Palmela de Portugal, Álvaro Amaro, y a su equipo de trabajo por darle cariño y apoyo cuando fue coronada como Miss Portugal, esto en una publicación que realizó porque le otorgron la Medalla Municipal de Mérito de Vila de Pamela, comunidad de la que es originaria.

Asimismo, en junio de 2024 compartió un video en el que muestra fotografías de su infancia y momentos que vivió en Miss Universo, asegurando que no imaginaba que podía cumplir su sueño.

En el mismo video, Marina comparte que su camino fue largo, pero con esto pudo demostrar que la belleza y los sueños no están limitados por la ignorancia y prejuicios de los demás, por lo que invita a todos a no dejar de luchar por sus sueños.

Fue en 2012 cuando Miss Universo abrió las puertas para que las mujeres trangénero pudieran participar en el cerámen de belleza, por lo que este concurso tuvo como participantes a Rikkie Kollé de Países Bajos, a Mariana Machete de Portugal, a Kataluna Enriquez de Estados Unidos, y a Ángela Poce de España

El cambio en las reglas de Miss Universo se dió en 2012 luego de que Jenna Talackova fuera eliminada del concurso para ser Miss Canadá cuando se dió a conocer que era una mujer transgénero.