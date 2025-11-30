El crossover que no sabías que necesitabas

Al parecer, el equipo de 31 Minutos no se cansa de lanzar colaboraciones increíbles. Primero fue el Tiny Desk que transportó a más de un fan a su infancia, luego vino la participación de Julieta Venegas en Calurosa Navidad y, ahora, los famosos títeres nos regalan un comercial navideño con el papá de Latinoamérica: Chayanne.

Las fiestas decembrinas pueden dar por iniciadas con esta épica campaña. Te presentamos la increíble colaboración.

¿31 Minutos y Chayanne juntos? Sorprenden con comercial navideño

Una reconocida cadena de tiendas presentó su campaña navideña de este año con la participación de Chayanne. El cantante puertorriqueño es una figura habitual en sus mensajes de fin de temporada.

Lo sorprendente en esta ocasión fue la incorporación de los personajes de 31 Minutos, un giro inesperado que dio un aire novedoso al proyecto.

“Les presentamos la nueva canción navideña que trae de vuelta a Chayanne, pero esta vez junto a unos amigos muy especiales”, se anunció en redes sociales junto al video.

La campaña comienza evocando una de las escenas más icónicas del noticiero ficticio 31 Minutos. En pantalla aparece el pequeño Juanín con su célebre frase: “¡Estamos al aire!”. A partir de ese instante, se suman otros personajes emblemáticos del programa chileno, como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana.

El comercial navideño sólo está disponible en Chile, tierra natal de los simpáticos títeres. Sin embargo, el clip se difundió rápidamente en redes sociales, lo que generó miles de reacciones y marcó el inicio de la Navidad para muchos usuarios.

Algunos comentarios en X, antes Twitter, fueron:

“Orgullo Chileno nuevamente”.

“Mejor colaboración no podría existir”.

“Cómo amo a 31 Minutos (y a mí papá Chayanne)”.

“Chayanne como siempre alegrando la navidad y con falabella”.

31 Minutos y Chayanne (tu papá) sorprendieron con el comercial navideño de este año para Falabella Chile:



El primer regalo de Navidad para latinoamérica pic.twitter.com/0IDxKLTohN — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) November 30, 2025

Otras colaboraciones de 31 Minutos

Una colaboración igual de épica fue la de Julieta Venegas. La cantante mexicana sorprendió a los fans al participar en la película Calurosa Navidad junto al elenco de 31 Minutos.

En esta producción, la artista interpretó el clásico tema “Mi Muñeca Me Habló”, uno de los más recordados del programa chileno.

En el clip Julieta aparece en escena junto a personajes como Mario Hugo y Patana, quienes le preguntan por su regalo navideño más especial; ella responde con una muñeca parlante y da inicio al cover.

El video fue publicado en YouTube el 21 de noviembre de 2025 y rápidamente se viralizó. Actualmente acumula cientos de miles de reproducciones.

La película Calurosa Navidad de 31 Minutos puede verse en más de 240 países y regiones alrededor del mundo. Sólo necesitas contar con una suscripción activa en la plataforma de entretenimiento de Amazon Prime.