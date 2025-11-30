La inesperada muerte de Raquel Escalante, joven conductora de TV Azteca Guate, ha generado conmoción entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento. Con apenas 28 años, la presentadora se había convertido en un talento prometedor gracias al carisma que desbordaba en el programa Qué chilero fin de semana y su trayectoria como modelo en certámenes internacionales.

Su partida ha dejado un vacío en la televisora y muchas preguntas sobre lo que ocurrió, pues la noticia sorprendió por su corta edad y la vitalidad que transmitía en la pantalla. Te contamos qué le pasó realmente.

¿Qué le pasó a Raquel Escalante, conductora de TV Azteca que murió?

Raquel Escalante, conductora de TV Azteca, perdió la vida la noche del 28 de noviembre de 2025, a los 28 años, tras una larga lucha contra el cáncer, enfermedad que le fue detectada en 2024. En redes sociales se especula que la joven fua diagnosticada con cáncer de cervix, para ser más exactos.

Durante ese tiempo, la presentadora de televisión compartió con sus seguidores varios aspectos de su tratamiento y reflexiones personales sobre dicho padecimiento y salud mental. Al mismo tiempo, compartía campañas para recaudar fondos que ayudaran a costear su recuperación y tratamientos médicos.

Aunque en marzo de 2024, la conductora reveló que fue sometida a una cirugía para acabar con el cáncer, en octubre del mismo año dio a conocer que esta enfermedad había regresado a su vida.

La noticia de su muerte fue confirmada por TV Azteca Guate. La televisora dedicó a Raquel Escalante un emotivo mensaje de despedida en el que resaltó su carisma, su entrega profesional y la energía positiva que siempre transmitió en cada espacio donde participó.

¿Quién era Raquel Escalante?

Raquel Escalante era una joven conductora de TV Azteca Guate. Cumplió 28 años el pasado 6 de julio de 2025 y era originaria de Guatemala.

A su corta edad destacó como presentadora del programa Qué chilero fin de semana, donde su carisma y alegría la convirtieron en uno de los rostros más queridos por la audiencia local.

Pero Raquel Escalante no sólo se desempeñó como conductora. También incursionó en el mundo del modelaje, participando en certámenes internacionales que le ayudaron a ampliar su proyección a nivel profesional y le dieron reconocimiento fuera de Guatemala.

En este ámbito, según información disponible en sus redes sociales, logró obtener un puesto en el Top 15 de Miss Intercontinental del 2021 y fue la cuarta finalista en Miss City Tourism World de 2017.

Del mismo modo, la conductora de TV Azteca contaba con estudios profesionales, pues estudió Relaciones Internacionales.