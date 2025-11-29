¿Quién era y de qué murió Raquel Escalante, conductora de TV Azteca?

El pasado viernes 28 de noviembre se informó con gran pesar el fallecimiento de la conductora Raquel Escalante, quien tenía apenas 28 años. La joven, reconocida por su participación en el programa Qué chilero fin de semana de TV Azteca Guate, también había desarrollado una carrera como modelo, lo que le permitió presentarse en certámenes internacionales.

La televisora recurrió a sus redes sociales para despedirse de ella y rendirle homenaje. La noticia generó mucha tristeza entre sus seguidores, quienes expresaron su consternación ante el suceso.

En el comunicado, la cadena subrayó que Raquel Escalante no sólo fue una presentadora talentosa, sino también una presencia luminosa que dejó huella en cada espacio donde estuvo. A continuación, te contamos sobre la trayectoria de la conductora de televisión y la enfermedad que causó su muerte.

¿Quién era Raquel Escalante?

Raquel Escalante, joven conductora de TV Azteca Guate, cumplió 28 años el pasado 6 de julio de 2025. Era originaria de Guatemala. A pesar de ser un talento joven, se destacó como presentadora del programa Qué chilero fin de semana, donde su carisma y alegría la convirtieron en una figura querida por la audiencia.

Además, de forma paralela, Raquel Escalante incursionó en el mundo del modelaje, participando en certámenes internacionales que ampliaron su proyección a nivel profesional y le dieron reconocimiento fuera de Guatemala.

En este ámbito, según información recabada de sus redes sociales, logró alcanzar a entrar al Top 15 de Miss Intercontinental del 2021 y fue la cuarta finalista en Miss City Tourism World de 2017. Pero la joven no fue sólo modelo y presentadora de tv, también estudió Relaciones Internacionales.

¿De qué murió Raquel Escalante, conductora de TV Azteca?

En 2024, Raquel Escalante reveló a través de sus redes sociales que enfrentaba una batalla contra el cáncer, la enfermedad que finalmente le arrebató la vida a los 28 años.

En su cuenta de Instagram, la conductora de TV Azteca compartía con sus más de 85 mil seguidores imágenes que reflejaban su lucha y fortaleza durante el proceso. A la par, compartía campañas para recaudar fondos que ayudaran a costear su recuperación y tratamientos médicos.

El 4 de febrero de este año, en el marco del Día Internacional del Cáncer, el perfil de Instagram Reinas Guatemaltecas Oficial hizo un homenaje a Raquel Escalante.

“Ella hoy está pasando un momento muy difícil en su salud, pero sabemos que nuestro señor Jesucristo hará un milagro en su vida, Raquel Escalante fue diagnosticada cáncer el año pasado, ha sido días muy complicados, con tratamiento y quimioterapias, pero sabemos que ella es una mujer valiente“, escribieron junto a varias fotografías de la conductora de TV Azteca.