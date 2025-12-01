¡Happy Birthday Billy Idol!, celebración con rock y clásicos

El Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México se convirtió ayer en un enorme salón de fiestas para celebrar 70 años de vida de uno de los referentes más importantes de la era MTV en sus inicios, Billy Idol, cuyo cumpleaños le llegó en su nueva visita a nuestro país.

La estrella británica de rock regresó a tierras mexicanas como parte de su gira It’s a Nice Day to… Tour Again!, en medio de un ambiente de absoluta fiesta con asistentes emocionados por ver y escuchar en vivo al también exintegrante del grupo de punk Generation X.

A las 21:00 horas, el cumpleañero salió al escenario y, acompañado por su banda, comenzó su presentación con “Still Dancing”, mientras en medio de la zona general del público sobresalía una instalación simulando un pastel gigante con la dedicatoria “Happy Birthday Billy”.

16 canciones incluyó en su show

“Cradle of Love” fue lo siguiente en sonar, luego de que el cantante explicara que acababa de tener un accidente que no le permitía estar de pie y mucho menos correr o caminar, por lo que pasó el show sentado, demostrando su profesionalismo y su compromiso con quienes acudieron a verlo.

A pesar de permanecer sentado por su delicado estado físico, derrochó estilo e inyectó el ambiente con su actitud característica en temas como “Flesh for Fantasy”, “77” con dedicatoria a los excluidos del mundo y la poderosa “Eyes Without a Face”.

Tras un momento de rock & roll clásico junto a su guitarrista y sus coristas, Billy Idol enloqueció a los presentes con su “Mony Mony”. Acto seguido, sonó un buen cover del clásico de The Rolling Stones “Gimme Shelter”.

La celebración cumpleañera siguió con “Too Much Fun” mientras su intérprete se divertía mucho cantando. Además, se unieron “Gimme the Weight”, “Ready Steady Go” con un sonido punk clásico y la frenética “Blue Highway”, que funcionaron como preámbulo a la llegada de dos clásicos tanto de Billy Idol como del rock en general.

Ya que era su cumpleaños, Billy Idol recordó una fiesta de cumpleaños junto a Keith Richards y Mick Jagger de The Rolling Stones; eran más jóvenes y les gustaba perder el control. Posteriormente, “Rebel Yell” marcó uno de los mejores momentos de la noche, al igual que el principio del camino hacia el inevitable final de un concierto que resultó memorable en muchos sentidos y por variadas razones.

La canción lanzada originalmente en el año 1983 llevó a los asistentes en un viaje de regreso en el tiempo, justo cuando Billy Idol se revelaba como la gran estrella de rock del momento. Limitado por su dolor físico, el vocalista no podía hacer mucho, pero supo aprovechar su limitante de movimiento para alentar a sus fanáticos a saltar aunque él no pudiera hacerlo.

Antes del cierre, “Dancing with Myself” sonó de la mejor forma con una invitada muy especial, la mexicana Dany de The Warning, quien tocó la guitarra y una vez más mostró su talento para rockear en serio. Y el festejado no podía irse sin que el público le cantara “Las mañanitas” junto a un mariachi que llegó al escenario.