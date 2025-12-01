¿Quién es Christian Vázquez, esposo de Paty Cantú?

La boda entre Paty Cantú y Christian Vázquez se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana, después de que comenzaran a circular en redes las primeras imágenes de la ceremonia realizada frente al mar.

La pareja, que celebró su enlace en un hotel de playa en Nayarit, compartió este momento íntimo únicamente con familiares y amigos cercanos, aunque la noticia rápidamente llamó la atención del público.

Tras más de cuatro años de relación, ambos artistas decidieron dar el siguiente paso en una historia de amor que habían mantenido discreta desde 2021. Con la difusión de la boda, muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién es el actor que ha acompañado a la cantante en esta nueva etapa.

La trayectoria de Christian Vázquez

Originario de Guadalajara, Christian Vázquez comenzó su vida laboral lejos de los reflectores: trabajó como mesero y participó en comerciales antes de dedicarse por completo a la actuación. Su formación profesional en Artes Escénicas en la Universidad de Guadalajara fue clave para abrirle las puertas al cine y la televisión.

Su nombre empezó a resonar gracias a proyectos como Mirreyes vs Godínez y su secuela. También ha participado en cintas como Loco fin de semana y Tlatelolco, verano del 68. En televisión, ha aparecido en Rosario Tijeras, De brutas, nada y diferentes episodios de La rosa de Guadalupe.

En el medio artístico también es conocido por el apodo “Charrito”, un mote que lo ha acompañado desde sus primeros años de carrera. Antes de iniciar su relación con Paty Cantú, mantuvo un noviazgo de alrededor de tres años con Aislinn Derbez, a quien conoció durante la serie Los Miondo.

