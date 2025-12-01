¿Raquel Escalante tenía novio? Lo que se sabe sobre su vida sentimental

La industria del entretenimiento en Guatemala continúa de luto tras la muerte de Raquel Escalante, figura reconocida por su trabajo en televisión y su paso por certámenes de belleza.

Su fallecimiento a los 28 años de edad generó una ola de mensajes de cariño y despedida por parte de colegas, seguidores y la televisora donde laboraba.

TV Azteca Guate dedicó unas palabras que reflejan el impacto emocional de su partida, destacando que Raquel no solo brillaba frente a las cámaras, sino que también llenaba cada espacio con su carisma, profesionalismo y calidez.

¿Tenía novio?

Tras su fallecimiento no se confirmó la existencia de una pareja sentimental. No obstante, años atrás circularon rumores que la vinculaban sentimentalmente con un compañero del medio televisivo guatemalteco conocido como Leo.

Leo fue quien dio más razones para creer que la pareja estaba junta cuando participaban en un concurso, sin embargo, se desconoce en qué momento culminó la relación.

¿Quién era Raquel Escalante?

Originaria de Santa Rosa, Guatemala, Raquel dio sus primeros pasos en los escenarios en concursos de belleza internacionales.

En 2017 fue cuarta finalista en Miss City Tourism World y formó parte de la final de Miss Tourism World, celebrada en China.

Años más tarde, en 2021 fue coronada como Miss Guatemala Intercontinental, un título que fortaleció aún más su conexión con el público y la posicionó como una de las representantes más queridas del país.

Además de su recorrido en los certámenes, Raquel Escalante desarrolló una carrera como presentadora de televisión, donde se ganó el reconocimiento por su estilo natural y su habilidad para conectar con la audiencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT