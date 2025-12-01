Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen paso a paso

Cada final de año, Spotify sorprende a sus usuarios con una experiencia que ya se volvió tradición: Wrapped, ese resumen personalizado que convierte tus hábitos musicales en una presentación visual llena de colores, cifras y momentos que marcaron tu 2025.

Aunque la plataforma todavía no revela la fecha exacta del lanzamiento, la expectativa ya empezó a crecer entre quienes esperan conocer qué artistas, canciones o géneros dominaron su soundtrack personal.

Who do you think is on your Wrapped? pic.twitter.com/5J8QXG0Y5P — Spotify (@Spotify) December 1, 2025

¿Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025?

Acceder a tu resumen es muy sencillo. En cuanto esté disponible, solo necesitarás tener una cuenta activa y haber escuchado música o podcasts durante el año.

Así podrás verlo paso a paso:

Abre la app de Spotify en tu iPhone o Android Al iniciar, aparecerá un banner con la tarjeta “Tu Wrapped 2025” o “Resumen del año” Toca “Comenzar” para iniciar la experiencia interactiva. Ahí encontrarás: tus artistas, canciones y géneros más escuchados, además de los minutos totales que pasaste escuchando y datos curiosos sobre tus hábitos musicales Al finalizar, podrás compartir tus resultados en redes sociales o guardar la playlist con tus temas más reproducidos

Aunque el Wrapped puede consultarse desde la versión web o de escritorio, la experiencia completa que incluye animaciones y diapositivas interactivas solo está disponible en la app móvil.

¿Cuándo sale el Wrapped 2025?

Spotify no ha confirmado el día exacto en que liberará Wrapped 2025, y es probable que mantenga la costumbre de lanzarlo sin previo aviso. Sin embargo, su historial ofrece pistas.

Siguiendo el patrón, algunos medios apuntan al miércoles 3 de diciembre de 2025 como fecha tentativa, aunque esto no está verificado. De forma general, la plataforma suele revelar Wrapped entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre.

