El Tlacua y otros personajes de Fernando Meza en Huevocartoon

La industria del entretenimiento en México se encuentra de luto tras la muerte de Fernando Meza, actor de doblaje y una de las voces más queridas del universo Huevocartoon.

Huevocartoon lo describió como “una de las mentes creativas más importantes del estudio”, una frase que resume la influencia que Meza tuvo dentro de la animación digital mexicana.

En redes sociales, seguidores y colegas expresaron su tristeza por la pérdida del actor de voz, recordando el cariño que el público tenía por sus interpretaciones. Para muchos, Meza no solo fue un colaborador esencial de Huevocartoon, sino un referente dentro del doblaje nacional.

Con mucha tristeza, lamentamos informar el fallecimiento de Fernando Meza...



Fue una de las grandes mentes de Huevocartoon, donde no solo aportó creatividad, sino que le dio voz a varios personajes, incluyendo el entrañable Tlacua.



Descanse en paz. pic.twitter.com/Y6AXBdRHhH — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) December 2, 2025

Estos son sus personajes

A lo largo de su trayectoria dentro del estudio, Fernando Meza se destacó por dar vida a personajes que se volvieron auténticos íconos del entretenimiento digital.

Entre sus interpretaciones más reconocidas se encuentran Tlacua, Ferdinand y Chema, figuras que se convirtieron en parte esencial del humor distintivo de Huevocartoon.

Uno de los dúos más emblemáticos fue el de Tlacua y Cuache, interpretados por Meza y Rodolfo Riva Palacio. Estos dos tlacuaches, vecinos del desagüe y protagonistas de situaciones tan absurdas como entrañables, lograron trascender generaciones, consolidándose como personajes favoritos de los fanáticos de las películas.

Por su parte, Ferdinand, el huevo poeta, también llamó mucho la atención por su carisma y su manera graciosa de hacer rimas y decir las cosas.

En sus propias palabras, uno de los personajes favoritos del público también era el ‘huevo cubano’, quien era gracioso y por lo general terminaba sus líneas cantando.

