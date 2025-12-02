La Granja VIP: ¿Quién es el capataz de la semana ocho?

Este lunes comenzó una nueva semana de La Granja VIP , por lo que se definió quién es el capataz, que tomará las riendas del reality show en los próximos días, además de obtener diversos beneficios importantes para el juego.

Si te lo perdiste, en La Razón te contamos quién fue elegido o elegida como la nueva capataz de La Granja VIP.

Capataz de la semana

En esta ocasión, fueron Kim Shantal y Alberto ‘El Patrón’ quienes compitieron por el puesto de capataz, según la elección del público. Sin embargo, y a pesar del apoyo que Kim Shantal recibe en redes sociales, fue Alberto ‘El Patrón’ quien obtuvo el puesto, junto con todos sus beneficios.

Estos son los beneficios de ser capataz:

Ser líder de la granja

Tener inmunidad

Dormir en una habitación cómoda y elegir a alguien para compartir

Decidir quiénes se enfrentan el martes.

Como capataz, El Patrón también tendrá la responsabilidad de coordinar la limpieza de la granja, así como las actividades que realicen tanto granjeros como peones.

Las pruebas para elegir un nuevo capataz se realizan cada lunes, tras la eliminación del domingo.

¿Quién fue eliminado?

Luego de una semana de tensiones entre los competidores de La Granja VIP, la eliminada de la semana fue Lis Vega, quien se encontraba en la placa junto a Sergio Mayer Mori, Alfredo Adame y Fabiola Campomanes.

Lis Vega fue eliminada ı Foto: larazondemexico

