Exatlón México: ¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de diciembre 2025?

Conoce al ganador de la Batalla Colosal de Exatlón México hoy 3 de diciembre

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias, luego de que ayer se enfrentaron a un juego muy cerrado por el Duelo de los Enigmas y ahora compiten por la Batalla Colosal.

Antes de la competencia estelar, los atletas van a competir por la medalla de la semana, la cual les da beneficios importantes en el duelo de eliminación.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy en Exatlón México?

Según los fans, el ganador de hoy de la Batalla Colosal de Exatlón México sería el equipo rojo, pero cabe recordar que los spoilers no son certeros en esta temporada, por lo que los seguidores tienen que esperar a que se transmita el programa completo para conocer al verdadero ganador.

¡Esta noche los hombres lucharán por la décima Medalla Varonil ! ¿Será que es hora de que uno de nueva generación gane la presea? #ExatlónMéxico por Azteca UNO. Lunes a viernes 7:00 PM. Domingo 6:00 PM. pic.twitter.com/x6qQQkadVQ — Exatlón México (@ExatlonMx) December 3, 2025

Rosique anuncia que será papá

Antonio Rosique, la máxima autoridad de Exatlón México, sorprendió al anunciar que será papá de una niña, dijo que lo daba a conocer en el programa por el cariño que le tiene al proyecto y a los atletas que participan.

La mayor parte del año Rosique vive en Exatlón en República Dominicana, con su esposa.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas hombres compiten esta noche por la medalla varonil, esta presea les otorga una vida extra en caso de irse a duelo de eliminación.

Asimismo, los atletas rojos reciben a un nuevo refuerzo y se trata de un hombre que ya estuvo anteriormente en una temporada del programa, esto tras la eliminación de Mau Wow.

Por otra parte, los azules exhiben sus problemas y es que algunos señalan que no han tenido buena convivencia con Natali. Ella acepta que tiene sus fallas y errores, pero dice que está trabajando en ello para corregir esto.

Entre otras situaciones, los fans hablan sobre la relación entre Humberto Noriega y Ella Bucio, afirman que él entró soltero, pues había terminado con Daniela Gallardo, mientras que también afirman que Ella tiene una relación abierta, por lo que se les ve muy juntos a estos dos participantes.