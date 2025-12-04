Rosalía en Guadalajara: Cuándo empieza la preventa y precios de boletos

Tras un tiempo alejada de los escenarios, Rosalía anunció oficialmente su regreso con el Lux Tour 2026, una gira mundial que marcará el inicio de una etapa completamente nueva en su carrera.

Los conciertos de este tour prometen traer a México nuevas composiciones, una estética distinta y una propuesta escénica diseñada para transformar la manera en que se vive el pop contemporáneo.

La cantante catalana se presentará en la Ciudad de México, Monterrey y en Guadalajara. Si quieres saber cómo puedes comprar tus boletos en alguna de las dos preventas o venta general para este magno evento, te contamos en La Razón.

Rosalía en Guadalajara: ¿Cuándo empieza la preventa de boletos?

Rosalía volverá a presentarse en el país azteca tras tres años de ausencia, luego de su última actuación en la Ciudad de México, cuando en abril de 2023 ofreció un masivo concierto gratuito en el Zócalo capitalino, como parte de la etapa final de su Motomami World Tour.

Ahora, el próximo 15 de agosto de 2026 deleitará a sus fans de occidente en la Arena VFG. El recinto que recibirá a 15 mil personas está ubicado en el Km 20 de la carretera a Chapala, en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.

Los boletos para la presentación de Rosalía en Guadalajara se podrán adquirir ingresando al sitio web oficial de Ticketmaster México.

La Preventa Banamex empieza el miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 11:00 am (hora del centro de México). Mientras que la Venta General tendrá lugar el 11 de diciembre, a la misma hora.

Sin embargo, la cantante Rosalía anunció que habrá un registro anticipado en su página oficial, donde los fans de la Motomami pueden recibir avisos y detalles exclusivos sobre su gira mundial Lux Tour 2026.

Con esta dinámica las personas titulares de tarjetas American Express pueden comprar los Amex Presale Tickets para determinadas fechas en Norteamérica, incluido México, antes que el público en general, el martes 9 de diciembre de 9:00 am hora local hasta la 1:00 pm hora local. Los boletos se encuentran sujetos a disponibilidad.

Precios de los boletos para el concierto de Rosalía en Guadalajara

Por el momento no se tienen los precios exactos para el concierto de Rosalía en Guadalajara. Te recomendamos permanecer pendiente de la página oficial de Ocesa y Ticketmaster para conocer los costos reales y no caer en estafas.

Posible setlist de Rosalía en Guadalajara: