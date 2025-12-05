Mirreyes contra Godínez vive una mágica y divertida navidad

El estreno de Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad encuentra a Diana Bovio en uno de los momentos más luminosos. La actriz, que este año vivió el impacto mediático y emocional de Mentiras, la serie, reconoce que llega a este cierre de 2025 con una mezcla de gratitud, plenitud y crecimiento.

“Estoy viviendo un momento hermoso, muy privilegiado”, afirma a La Razón, convencida de que este proyecto decembrino resume años de esfuerzo que hoy rinden frutos.

El Dato: Mirreyes contra Godínez, la primera entrega estrenada en 2019, recaudó alrededor de 238 millones de pesos en taquilla.

En este especial, Bovio vuelve a encarnar a Nancy en una aventura donde el humor habitual de la saga se fusiona con fantasía y espíritu navideño. “Van a ver a estos personajes en un mundo mágico alrededor de la Navidad. A Genaro, que anda en un mood medio scrooge, se le aparece un fantasma que todos van a reconocer, y desde ahí empieza una historia llena de grandes lecciones”, detalla.

La actriz recuerda que el rodaje fue intenso, pero profundamente disfrutable. “Grabamos rapidísimo, como en semana y media”, explica. La ambientación navideña, los juegos visuales y el tono casi de pastorela consiguieron contagiar al elenco. “Nos tocaba salir de diablita, de angelito o de Virgen María. Fue superdivertido; somos como niños, improvisamos muchísimo y todo era risa”, recuerda. Ese entusiasmo colectivo —cuenta— es parte del secreto de la permanencia de la saga.

“No sucede todos los días tener cinco proyectos con los mismos personajes. Nos hemos visto crecer como profesionales y como seres humanos”, dice.

Para la actriz, el especial navideño también simboliza una pausa emocional dentro de un ritmo de trabajo cada vez más demandante.

“A veces necesitas reencontrarte con proyectos que te recuerdan por qué empezaste”, admite. Este regreso a un universo tan querido le permitió reconectar con la ligereza, el humor y la colaboración genuina, elementos que, asegura, son fundamentales para sostener una carrera de largo aliento.

Esa evolución también ha sido personal. Reconoce su transformación desde la primera película. “Me siento una actriz más completa. Sigo sintiendo nervio, emoción y disfruto el set como si tuviera siete años, pero ahora con una responsabilidad distinta”.

La intérprete también ha observado la transformación del papel femenino en pantalla. “Definitivamente he visto un crecimiento. Hay más apertura a historias contadas desde nuestra perspectiva. Falta camino, pero estamos descubriendo cómo queremos narrar”, señala.

Sobre lo que viene en 2026 dice. “Vienen cosas muy padres: drama, animación y una sorpresa musical que les va a encantar”, adelanta con reserva.