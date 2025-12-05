¿Quién es y a qué se dedica Cibad Hernández? El novio de Alicia Villareal

Alicia Villarreal anunció el pasado mes de agosto que se encuentra en una relación con el creador de contenido Cibad Hernández, una noticia que sorprendió a la farándula en medio del proceso de denuncia de la famosa contra su ex esposo, Cruz Martínez, al que acusó de violencia doméstica.

Ahora, el nombre de Cibad Hernández vuelve a estar en boca de todos después de que Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, reveló que ella no aprueba el nuevo romance de su mamá.

Viral: Alicia Villarreal está distanciada de su hija.



Melanie Carmona habla de su madre, la cantante Alicia Villarreal. Ventila que no hay relación con su mamá, tanto ella como sus hermanos, porque ella inició muy rápido la relación con el 'influencer' Cibad Hernández y no… pic.twitter.com/bVYAaElRgX — José Luis Morales (@JLMNoticias) December 4, 2025

“Yo sé que mi mamá está pasando por una situación bien difícil, si ella quiere tener un apoyo emocional pues que lo tenga, pero no significa que yo voy a estar solapando o aguantando o aplaudiéndole cosas que yo no estoy de acuerdo, por eso la dejé de seguir y por eso estamos un poco distanciadas”, señaló.

¿Quién es Cibad Hernández y a qué se dedica?

Cibad tiene 42 años de edad y proviene de una familia que ha denominado como “disfuncional”. “Tanto mi abuelo como mi padre maltrataron a mi abuela y a mi mamá. Desde niño yo vi mucho maltrato hacia ellas, vi mucha misoginia, mucho machismo, mucho alcoholismo, muchos excesos”, compartió en el pasado.

Actualmente, él es conferencista motivacional y asegura que su objetivo es transformar vidas. Además, su mensaje está centrado en las mujeres que atraviesan momentos difíciles. Por medio de sus redes sociales, comparte reflexiones que asegura, han marcado un antes y un después en la vida de sus seguidoras.

Así reaccionó Cibad Hernández a las declaraciones de Melenie Carmona

En entrevista con Javier Ceriani, el creador de contenido expresó: “Yo respeto su punto de vista. Cada persona vive sus procesos y sus duelos de forma diferente”, afirmó, “estoy muy confiado y se lo dejo todo en manos de Dios. La vida es justa y el tiempo es el único aliado que nos va a dar la verdad”.

Además, contó que ha tratado de manejar el tema de la familia de su novia con respeto: “No tengo el gusto de conocerla a profundidad, pero respeto mucho su postura y sus palabras. Habla desde su sanidad, y eso hay que respetarlo muchísimo”, comentó.

“Siempre voy a amar todo lo que tenga que ver con mi mujer: a sus hijos, a su madre, a su familia. Todos estamos en un proceso y pronto va a amanecer”, aseguró Cibad Hernández.