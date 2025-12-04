Alicia Villarreal ratifica demanda contra Francisco Cantú por hostigamiento; así responde él

Alicia Villarreal se presentó nuevamente ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres. Esta ocasión visita de la cantante no fue por algo relacionado a su exmarido Cruz Martínez, sino por la denuncia contra Francisco Cantú.
La exvocalista de Grupo Límite acusa al intérprete regio, y presunta expareja de Dulce, de agresiones constantes, declaraciones falsas, hostigamiento digital y actos públicos de difamación.
Alicia Villarreal ratifica demanda contra Francisco Cantú por hostigamiento
El representante legal de Alicia Villarreal señaló esta tarde que Francisco Cantú habría proferido amenazas contra ella, asegurando que no dejaría de perseguirla, además de insultos y difamaciones. Por ello, la artista de Monterrey solicitó medidas de restricción y una demanda civil por daño moral.
Para Alicia Villarreal, las acciones de Cantú forman parte de una campaña de desprestigio en su contra, y dejó claro que no piensa permitirlo ni guardar silencio frente a estas agresiones.
“¡Ya basta!, esto se ha normalizado, que se abuse tanto de la mujer, ya no puedo permitir que me denigre, que me afecte, que nada más porque sí diga lo que le da su gana, aquí estoy haciendo lo que tengo que hacer”, expresó con firmeza Alicia Villarreal al salir de la Fiscalía.
Pero este no es el único pleito legal que está atravesando la cantante. Al mismo tiempo, Alicia Villarreal se encuentra en una batalla jurídica contra su exesposo Cruz Martínez por un caso de violencia familiar.
La intérprete, de 54 años, mantiene además un distanciamiento con Melenie, la hija que tuvo junto al actor Arturo Carmona. La influencer manifestó públicamente hace poco que no simpatiza con Cibad Hernández, actual pareja de su madre.
Así responde Francisco Cantú a la demanda en su contra interpuesta por Alicia Villarreal
Te estarás preguntando quién es este hombre, pues no es una figura conocida de la escena musical mexicana.
Francisco Cantú es un cantante que se hace llamar La Nueva Cara De La Musica Ranchera. Alcanzó popularidad en 2022 tras formar parte del espectáculo GranDiosas junto a Rocío Banquells, María Conchita Alonso, Dulce y la propia Villarreal.
Tras las declaraciones de Alicia al salir de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres, el intérprete no tardó en reaccionar y publicó, al menos, cinco historias de Instagram dedicadas a la cantante de “Ay, Papacito”. En redes usuarios lo llaman “ardido”.
“Vengo a denunciar que se burlaron de mí y de mi abogado de TEMU”, fue uno de los mensajes que posteó Francisco Cantú, acompañado de un clip de Alicia afuera de la Fiscalía.
El hombre incluso compartió una “indirecta muy directa”, dijeron usuarios en redes, para el actual novio de Alicia Villareal, Cibad Hernández.
“Kit CIBAD HERNÁNDEZ, EMPRENDE AHORA Y SIGUE SIENDO POBRE”, escribió Cantú junto a una foto en la que se aprecia una gorra, unas gafas de sol y una bolsa de una popular cadena de outlets de Estados Unidos.