Alfonso Cuarón reacciona a las duras críticas a su hija por abrir el último concierto de Dua Lipa

El viernes 5 de diciembre, el Estadio GNP Seguros albergó el final de la exitosa gira de Dua Lipa, Radical Optimism Tour. Antes de que la cantante británica apareciera en escena, fue Bu Cuarón, junto a su hermano Olmo, quien asumió la tarea de animar al público.

Sin embargo, la hija de Alfonso Cuarón no pareció agradar del todo a los asistentes, quienes aseguran que el show de la joven les dejó mucho que desear. Ante las miles de críticas que circulan en Internet, el cineasta mexicano parece hacer oídos sordos. Esta fue su reacción.

¿Quién es Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón?

Bu Cuarón es la hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón. La famosa de 21 años estudió Ingeniería Musical en la University College London y ha desarrollado un estilo que combina indie pop y electrónica. La joven se graduó en septiembre de este año y, junto a su hermano Olmo, compone y produce sus canciones.

Le llueven críticas a la hija de Alfonso Cuarón, telonera de Dua Lipa en CDMX

Previo a la aparición de Dua Lipa en el escenario, Bu Cuarón y su hermano Olmo al teclado intentaron animar al público sin mucho éxito. La joven interpretó varias canciones de su repertorio, pero el audio pareció no ayudarle.

No obstante, la emoción de presentarse en un escenario tan importante pronto se vio empañada por una avalancha de críticas en redes sociales como X, Tiktok e Instagram. Numerosos usuarios atribuyeron su participación en el show al peso del apellido Cuarón, lo que reavivó la discusión sobre el fenómeno de los nepo babies dentro de la industria musical y del entretenimiento.

@edgarponce_ Contexto: Bu Cuaron es hija de el director Alfonson Cuaron y es probable que solo por eso el equipo de Dua Lipa le diera la "oportunidad" de abrir su último concierto en México #bucuaron #dualipaconcert ♬ sonido original - Edgar Ponce

Algunos comentarios en redes sociales como TikTok y X, antes Twitter, que criticaron el desempeño de la hija de Alfonso Cuarón fueron:

“¿No te gusta pintar?”

”Hablo inglés y español, y no entiendo nada, ¿¿en qué idioma canta???"

“Se te está yendo el aire con una canción de Paulina Rubio!!!”

“Lo que hace el apellido Cuarón!!! Pidieron el favor para que cantara !!!!”

“Fue una tortura”

“Me recordó cuando la hija de Kim Kardashian cantó en El Rey León”

Además, algunos usuarios que afirman haber asistido al último concierto de Dua Lipa en CDMX, señalan que: "Cuando dijo ‘Me queda un canción más’ se escuchó el ‘aaaaahhhgg’ de todos jajajajaja estuvo muy incómodo“.

El cineasta Alfonso Cuarón no tardó en reaccionar a la presentación de su hija Bu y su hijo Olmo previo al último concierto de Dua Lipa en CDMX. El famoso expresó de manera pública su apoyo, dejando en claro que, pese a las duras críticas de miles de usuarios, siempre respaldará la trayectoria artística de sus bendiciones.

Bu compartió una serie de fotos de esa noche y Alfonso escribió: “Felicidades Bu y Olmo!!!”.