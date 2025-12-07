El actor Eduardo Manzano, recordado como El Polivoz, marcó profundamente la comedia mexicana y conquistó al público con su papel del entrañable abuelo Arnoldo López Conejo en el programa Una familia de diez.

Su muerte, ocurrida el jueves 4 de diciembre, tomó por sorpresa a los seguidores de la producción y a sus colegas. Jorge Ortiz de Pinedo, quien interpreta a Plácido López, explicó a La Razón qué ocurrirá con el personaje de Don Arnoldo dentro de la serie.

¿Qué pasará con el personaje de Eduardo Manzano en Una familia de diez?

Durante una entrevista con La Razón de México, el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo reveló lamentó la muerte de Eduardo Manzano, a quien describió como “un gran amigo y un gran compañero”.

Del mismo modo, reconoció el legado del comediante que dio vida a Arnoldo López Conejo en Una familia de diez durante casi 20 años. Agregó que, como compañeros de reparto, recordarán el trabajo de Manzano a través de la serie, misma que ya cuenta con una temporada número 13, que será transmitida en el 2026.

“Yo creo que nuestra obligación de seguir recordando a Lalo en estos últimos programas que tenemos en esta temporada número 12 de Una familia de diez y en la temporada que ya grabamos, que se va a lanzar el próximo año.

“Ya están grabados los programas de la temporada número 13 con el abuelo traga tamales, don Arnoldo López Conejo”, reveló Jorge Ortiz de Pinedo a este diario.

Esto quiere decir que el personaje de Eduardo Manzano continuará en la serie, al menos, hasta 2026, con la entrega 13. El comediante originario de la Ciudad de México pudo grabar la temporada actual y una nueva antes de morir, el jueves 4 de diciembre, a los 87 años.

Eduardo Manzano El Polivoz ı Foto: Especial

Sobre el mítico personaje de El Polivoz, el productor y amigo del comediante, sostuvo durante la charla que: “Arnoldo López fue el último de sus creaciones, donde le dimos toda la libertad para hacer lo que él quisiera y crea un personaje, de verdad, también icónico”.

De ahí que Don Arnoldo siempre evocara a los diversos personajes que interpretó Eduardo Manzano en El show de Los Polivoces, con Enrique Cuenca, o en alguna de las películas del dúo cómico que conquistó la pantalla en la década de 1970.

Entre estas referencias, también se encuentra su amistad con Silvia Pinal, diva de la Época del Cine de Oro Mexicano. La actriz, que falleció en noviembre del año pasado a los 93, realizó una participación especial en Una familia de diez, donde interpretó a la dueña del edificio donde viven los López.

Así fue el épico momento: