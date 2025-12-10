Manuel Alejandro canta seis décadas de himnos musicales

Manuel Alejandro ofrecerá un concierto irrepetible este próximo 15 de diciembre, a las 20:00 horas en El Cantoral, donde recorrerá seis décadas de emociones convertidas en temas. A sus 92 años, el compositor que enseñó a amar a generaciones enteras volverá a interpretar su propia historia frente al público que más lo marcó, el mexicano.

“Vengo por tercera vez con mis amigos mexicanos, mostrando la historia de mi vida con una canción que titulé ‘Te voy a contar mi vida’”, expresó ayer en conferencia de prensa, consciente del peso emocional que tiene este reencuentro. “Espero que me perdonen, porque ya estoy en una situación de retirada, pero cumpliré con mi objetivo”, añadió.

El Dato: Manuel Alejandro ha compuesto más de 500 canciones, grabadas por más de 100 intérpretes de talla internacional.

Su método creativo siempre partió del sentimiento real. “Los artistas que grabaron mis canciones fueron los culpables de que yo escribiera así. Las hacía sabiendo si eran para Emmanuel, José José, Luis Miguel o El Puma; veía si estaban solteros o enamoradizos y así nacían las letras”, confesó. De ahí surgieron himnos como “Todo se derrumbó dentro de mí” con Emmanuel, “Lo mejor de tu vida” con Julio Iglesias, “El amor acaba” y “Amar y querer” de José José, así como múltiples joyas románticas que aún hoy atraviesan generaciones.

Sobre Julio Iglesias, el compositor español guarda una de sus historias más íntimas: “Lo mejor de tu vida” fue escrita en medio de una ruptura real. “Yo vi que se iba a separar, vi lo romántico que era”, recordó. Con José José hizo canciones cargadas de esperanza y amor.

Uno de los momentos más reveladores de este concierto llegará con la historia detrás de “Si tú te atreves”. “Yo me figuré que Luis Miguel y Paloma estaban enamorados… vi ese acercamiento, pero no se atrevían”, relató el legendario compositor sobre el vínculo entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, una intuición que años después se volvió realidad.

Además, el creador de temas como “Insoportablemente bella” y “Como yo te amo”, reveló que “La última canción que escribí, llamada ‘Y te quería’, se la entregué a Alejandro Sanz hace cuatro años, tras el fallecimiento de mi esposa Purificación Casas, quien todavía la escuchó. Desde entonces, no he vuelto a escribir para ningún intérprete”.

México cambió su destino desde 1966. “Aquí vi por primera vez el entusiasmo verdadero del público mexicano junto a Raphael, que se presentaba en el patio”, recordó. Incluso incursionó en el cine como compositor de las canciones de Sor Ye-yé, protagonizada por Hilda Aguirre y Enrique Guzmán. Hoy, tras elegir con dificultad 30 temas para contar su historia, vuelve al escenario como un hombre que se despide cantando su verdad.