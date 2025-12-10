Ya caíste, mi amor, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Ya caíste, mi amor es un drama chino en el que conocemos la historia de una idol que se retira tras ser un fracaso y se casa con un millonario, son saber que él era su más grande fanático, quien la apoyó desde siempre.

¿De qué trata Ya caíste, mi amor?

Ya caíste, mi amor sigue la historia Luisa Bello, una actriz de tercera categoría que se casó con Carlos Quijas, un magnate, para así salvar su empresa y sin nada de amor de por medio.

Ya caíste, mi amor ı Foto: Especial

Sin conocerse antes, pactaron no interferir en la vida de cada uno de ellos. Luego, Luisa descubrió que él era su fan secreto, lo que la sorprendió bastante por la inicial apariencia de su esposo.

Aunque distante, Carlos la apoyó en secreto. En su falso matrimonio nació el amor y eligieron estar juntos durante el proceso en el que se enamoraron, enfrentando cada uno de los retos.

¿Dónde ver Ya caíste, mi amor?

La serie cuenta con un total de 53 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 7 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Cuenta Regresiva: Renacimiento (héroe de la cuenta regresiva): Pedro, un repartidor, fue atropellado por María, la directora general del Grupo Santos. Al despertar, descubrió que tenía la extraña habilidad de ver cuánto tiempo de vida le quedaba a las personas. Esta nueva visión cambió por completo su manera de ver el mundo, especialmente cuando logró predecir y evitar un accidente fatal que habría terminado con la vida de María.

Corazón Roto y Triunfo: Fiona es una mujer que se casa con Pablo para devolverle un favor después de sentirse agradecida con él, pero él la engaña, la humilla y la lleva al límite. Fiona a luz prematuramente, sangra profusamente y casi muere. Totalmente desilusionada, decide contraatacar. Anuncia en una conferencia de prensa que ella es la otra mujer, finge su muerte y escapa a otra ciudad.

Una novia de la mafia, un esposo frio: Empujada a un rincón por el cruel chantaje de su padre, con el futuro de su querida hermanita en juego, el decimoctavo cumpleaños de Aria se convierte no en una celebración de libertad, sino en una boda con Luca Vitielo, el poderoso rey de la mafia de Nueva York. Idealista y virgen, los sueños de Aria de una vida llena de amor genuino se hacen añicos, reemplazados por la perspectiva desalentadora de un matrimonio con un hombre conocido por su crueldad.