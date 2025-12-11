El comediante Jeff García falleció a los 50 años el pasado martes 9 de diciembre por la noche, según confirmaron sus familiares a TMZ. El también actor es recordado por darle voz a Sheen en el programa animado Jimmy Neutrón, transmitido por Nickelodeon.

Colegas, amigos y familiares del famoso han compartido en redes sociales mensajes en los que recuerdan a García como un hombre generoso que brindó oportunidades a cientos de personas dentro de la escena del entretenimiento en California.

Su hijo, identificado en Instagram como Jojo García, también confirmó la muerte a través de redes. El joven compartió un emotivo mensaje con el que recordó que su padre tenía un talento único que causó impacto en el público a nivel internacional.

“Me gustaría informar a todos que mi padre, Jeff Garcia, ha fallecido. Mi padre era un alma única”, inicia la publicación.

“El talento que mi padre poseía era verdaderamente único en su especie. Desde la actuación de voz hasta la comedia de stand up, brilló con su rápido ingenio, humor descarado y encanto. Ha causado un gran impacto en la vida de la gente internacionalmente, ya sea que creciste viendo a Jimmy Neutrón o compartieras una risa con él en uno de sus espectáculos", añadió el hijo de Jeff García.

¿De qué murió Jeff García, voz de Sheen en Jimmy Neutrón, a los 50 años?

Jeff García, reconocido por ser la voz de Sheen en Jimmy Neutrón, tuvo diversos problemas de salud antes de morir.

“Jeff estaba lidiando con múltiples complicaciones médicas en los meses previos a su muerte... sufrió un aneurisma cerebral en la primavera, durante el cual se cayó y se golpeó la cabeza”, indicó el medio estadounidense TMZ.

La fuente asegura que Jeff se recuperó de dicho padecimiento, pero su estado empeoró en las últimas semanas debido a problemas respiratorios.

“Jeff había estado hospitalizado previamente alrededor del 20 de noviembre por neumonía. Se recuperó lo suficiente como para recibir el alta, pero su salud dio un giro inesperado en las últimas semanas”, se indicó. Además, se reveló que este lunes Jeff García ingresó al hospital con dificultad para respirar y, finalmente, el martes su pulmón colapsó.

This one clip sums it all up.

Rest in peace, Jeff Garcia. No one can replace you as Sheen.



Series: The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius

Years: 2002 - 2006 pic.twitter.com/nZyrUXlpIo — ❄️ 90s and 2000s Christmas Moments ❄️ (@Moments90s2000s) December 10, 2025

Jeff García fue un actor y comediante que destacó por ser la voz de Sheen Estevez, uno de los personajes principales de Jimmy Neutrón. El famoso prestó su voz para la película de 2001 Jimmy Neutron: Boy Genius, así como en 59 episodios de la serie The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius.

El éxito de su participación fue tal que, años después, en 2010, protagonizó el spin-off Planet Sheen.