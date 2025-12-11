¿Quién es Zaira de La Isla de las Tentaciones? ¿La tercera en discordia entre Rauw y Rosalía?

Zaira de la Morena es una joven valenciana que fue una de las protagonistas más comentadas de la séptima temporada de La Isla de las Tentaciones, pero no por una buena razón. Su paso por el reality la puso en el foco del huracán por un presunto vínculo con el cantante Rauw Alejandro durante su relación con Rosalía.

Aunque las declaraciones de esta creadora de contenido tienen más de un año, en redes sociales los seguidores del programa volvieron a poner en la mesa el tema. Conoce quién es Zaira.

¿Quién es Zaira de La Isla de las Tentaciones?

Zaira de la Morena, de 23 años, es una influencer y participante de realities. La joven ya había aparecido en programas como Mujeres y hombres y viceversa y Jugando con fuego: Latino de Netflix. Su personalidad extrovertida la convirtieron en una figura llamativa dentro de la industria del entretenimiento por televisión.

En La Isla de las Tentaciones 7, Zaira se presentó como una de las solteras destinadas a poner a prueba la fidelidad de las parejas concursantes, mejor conocida como una Tentadora.

Su cercanía con David, entonces pareja de María, la colocó rápidamente en el centro de los dramas de la edición que se realizó en enero de 2024. La audiencia la ubica por ser una de las tentadoras más influyentes, pues fue capaz de generar tensión entre las parejas que participaban en el programa.

¿Zaira de La Isla de las Tentaciones fue la tercera en discordia entre Rauw y Rosalía?

En una entrevista en el programa Fiesta de Telecinco, Zaira, exparticipante de La Isla de las Tentaciones, reveló que tuvo un encuentro “íntimo” con Rauw Alejandro cuando el cantante puertorriqueño todavía era pareja de Rosalía.

Según su relato, fue contactada por personas del equipo del cantante para asistir al evento en Madrid junto a sus amigas y poder pasar tiempo con él.

“Después del concierto estuvimos en el backstage y, como se dice en Las Vegas, lo que pasa en el backstage en el backstage se queda, aunque sí que os digo que un piquito de despedida hubo”, señaló.

En entrevistas posteriores, Zaira aseguró que no sabía que Rauw Alejandro estaba comprometido con Rosalía, lo que añadió más polémica a su historia. Estas declaraciones coincidieron con la separación de la pareja, que fue anunciada en 2023, tras tres años de amor.

Además, la situación alimentó las especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura, pues se comentaba que el cantante le habría sido infiel a la catalana con varias modelos e influencers durante sus giras.