Esta noche será premiado y celebrado lo mejor de la industria de los videojuegos en The Game Awards 2025. Además, este evento será el escaparate para anuncios y estrenos importantes que causarán emoción entre los amantes del entretenimiento digital.

En La Razón te compartimos a qué hora y dónde ver esta premiación en vivo y sin costo.

The Game Awards 2025: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO?

La ceremonia de premiación de los The Game Awards 2025 se llevará a cabo hoy jueves 11 de diciembre, desde el Peacock Theater en Los Ángeles. La hora de inicio es a las 6:30 pm (tiempo del centro de México).

La banda Evanescence se presentará como parte de los actos musicales de la noche.

Si quieres ver el evento más importante de la industria de los videojuegos, puedes hacerlo a través de Internet. Hay varias opciones este año:

Prime Video : The Game Awards 2025 estará disponible sin costo adicional para suscriptores de Amazon Prime, con transmisión global. Por primera vez el evento se podrá disfrutar desde la plataforma.

Twitch : Busca el canal oficial de la premiación en la plataforma de streaming. En esta ocasión la calidad es lo más importante y se transmitirá en resolución 2K (1440p) , además, miles de creadores co-transmitirán el programa.

YouTube : Mediante el canal oficial, habrá una transmisión gratuita en todos los países.

X, antes Twitter: Los The Game Awards 2025 podrán verse desde @thegameawards en 4K.

Se espera que este año más de 150 millones de usuarios se unan a la transmisión de los premios, que equivalen al Oscar de los videojuegos. Ser galardonado en The Game Awards es considerado uno de los mayores honores para un estudio o desarrollador.

¿Quiénes son los nominados de los The Game Awards 2025?

Nominados a Juego del Año (GOTY)

Seis títulos protagonizan los The Game Awards 2025 y aspiran a ganar el reconocimiento como Juego del Año:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

Nominados a Mejor Dirección (Best Game Direction)

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Hades 2

Split Fiction

Nominados a Mejor Narrativa (Best Narrative)

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Kingdom Come: Deliverance 2

Silent Hill f

Nominados a Mejor Dirección de Arte (Best Art Direction) en The Game Awards 2025

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Tonight The Game Awards streams live everywhere.



Join us to see the worlds you know...and the ones you don't.



The show begins at 7:30p ET / 4:30p PT / 12:30a GMT / 9:30a JST at https://t.co/Cp7TpPPTKv pic.twitter.com/pMxFD6lXL1 — The Game Awards (@thegameawards) December 11, 2025