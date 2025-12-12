La Granja VIP: ¿Quién es el salvado y quién quedó nominado este 12 de diciembre?

Este viernes en La Granja VIP se juega por última vez el viernes de traición en la temporada, al encontrarnos en la semifinal del programa de realidad que ha conquistado al público mexicano.

Antes de la traición, los nominados son Alberto del Río ‘El Patrón’, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez. Kim Shantal obtuvo la salvación el pasado jueves y de este modo, se aseguró su paso a la final y el derecho de elegir al traicionado.

A pesar de que la creadora de contenido tiene una fuerte alianza y amistad con Bea y Teo, esto ha quedado de lado en este punto de la competencia donde ellos son las únicas opciones a nominar este viernes.

¿Qué pasó en La Granja VIP?

Son pocos los participantes que permanecen a salvo está semana. Uno de ellos es Alfredo Adame, quien consiguió el liderazgo de la semana. Por otro lado, Lil también tiene asegurado su pase a la próxima semana, pero el resto de los habitantes siguen en riesgo de convertirse en el último eliminado antes de la gran final.

Por ello, la semana ha estado marcada por las polémicas, destacando fuertes pleitos como el que hubo entre Eleazar Gómez y El Patrón. Sin embargo, también han habido momentos emotivos como el nacimiento del becerro de Jacinta, después de varias semanas de cuidado por parte de los granjeros.

Además, con la llegada de las fiestas decembrinas, incluso dentro de La Granja VIP se vive el espíritu navideño, a pesar de el programa terminará antes de la llegada de Nochebuena y Navidad, por lo que los granjeros podrán vivir estas fechas especiales en compañía de sus seres queridos.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO