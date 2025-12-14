¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es el ganador de la final hoy 14 de diciembre?

La gran final de ¿Quién es la máscara? 2025 se realiza este domingo 14 de diciembre por Televisa en México. Uno de los personajes será el ganador de la temporada y será el último desenmascarado de la temporada.

Los cuatro finalistas de hoy de ¿Quién es la máscara? son: Tropi Coco, Maestro Bops, Metaliebre y Carro Ñero, uno de ellos se llevará el titulo de ganador y quedará en la historia del programa.

Quién es el ganador de ¿Quién es la máscara? 2025

De acuerdo con los fans, el ganador de ¿Quién es la máscara? 2025 sería Tropi Coco o Carro Ñero, entre ellos dos está el ganador de la temporada.

Los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador del programa más visto de la televisión dominical de México.

Qué pasará hoy en ¿Quién es la máscara? 2025

Los cuatro finalistas del programa se enfrentarán en duelos musicales, sin embargo, por el momento aún no se sabe cómo quedaron definidos los enfrentamientos.

Primero va haber dos eliminados y después se llevará a cabo el duelo final en el que los últimos finalistas van a competir por ser el ganador.

Por otra parte, se sabe que el capítulo final de la temporada será temático y será navideño, por lo que los investigadores y el conductor, Omar Chaparro, tendrán que ir disfrazados de Navidad.

Otra peculiaridad del capítulo es que en esta ocasión, los personajes finalistas van a cantar con dos de los investigadores, en este caso Carro Ñero va a compartir el escenario con Anahí, mientras que Tropi Coco cantará con Carlos Rivera.

Carro Ñero y Anahí van a cantar “Baila esta cumbia” de Selena, por lo que se espera que sea un show espectacular.

A qué hora es la final de ¿Quién es la máscara?

La final de ¿Quién es la máscara? cambia de horario y se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre a las 8:00 pm, es decir, recorre su horario media hora.

La transmisión será solo por Televisa, pues este domingo no será transmitida por Univisión, por lo que en México se tendrá la primicia del ganador de la gran final de ¿Quién es la máscara?, la más esperada por los fans.