La Bea recibe anillo de compromiso en un pambazo tras perder el suyo | VIDEO

La Bea vivió momentos llenos de emoción este domingo, cuando su prometido Israel, entró a La Granja VIP para verla y darle un nuevo anillo de compromiso, un momento muy emotivo pero también bastante gracioso.

La Bea perdió su anillo de compromiso

Recordemos que desde hace días, La Bea se encontraba bastante triste después de haber perdido su anillo de compromiso en La Granja VIP por las diversas actividades que hay que realizar dentro del programa de telerrealidad.

Después de varios días de búsqueda pudo encontrar el anillo con el que marcó su próximo matrimonio con Israel. En la madrugada, fue con su amiga Kim Shantal para darle la buena noticia, al explicar que se encontraba en la lavadora.

De este modo, la mujer se emocionó mucho y se lo fue contando a sus compañeros del programa a lo largo del día conforme se los iba encontrando. Sin embargo, una sorpresa esperaba a la joven.

La Bea recibe nuevo anillo de compromiso y visita de su prometido

Este domingo, la influencer vivió momentos llenos de emoción cuando mandaron a La Bea a un puesto de pambazos que estaban en el patio. Ella con emoción, salió de la casa para encontrarse a su novio que cantaba con su guitarra.

Israel la cantó un tema que le compuso a ella lleno de comedia y cariño. Después de besarse, él le entregó un pambazo y le dijo “no es para que lo muerdas, es para que lo abras” y al hacerlo, encontró un nuevo anillo.

Comenzaron a reír. “Es que el otro lo había perdido, pero ya lo encontré, entonces tengo dos”, comentó ella entre risas y llena de emoción. Israel le dio una cuerda para que se colgara el anillo y que de esa manera, no lo perdiera.

Al final, La Bea se llevó los pambazos a sus compañeros. Si bien el momento fue breve, generó mucha emoción en la participante de La Granja VIP, que vive su última semana en el programa.