¿Quién es Michele Singer Reiner, esposa de Rob Reiner que fue asesinada por su hijo?

Michele Singer Reiner era la esposa de Rob Reiner, quien fue hallada muerta en su casa junto al actor y cineasta, con señales de que fue acuchillada, el presunto asesino fue su hijo Nick Reiner.

Tras el asesinato de la pareja, los usuarios quieren conocer más detalles sobre la vida personal de Michele Singer Reiner y de su esposo el reconocido actor y cineasta Rob Reiner.

¿Quién es Michele Singer Reiner, esposa de Rob Reiner?

Michele Singer Reiner era fotógrafa, ella y Rob Reiner se conocieron en los años 80, cuando él estaba filmando la película Cuando Harry conoció a Sally, en una entrevista Rob contó que inmediatamente que vio a Michele se enamoró de ella.

Unos meses después de conocerse se casaron en 1989 y desde ese entonces estuvieron juntos. Rob Reiner admitió en una entrevista para The Guardian en 2018 que fue gracias a Michele que él cambió el final de su película, pues originalmente Harry y Sally no se quedaban juntos, pero el amor que Rob sentía por Michele lo hizo cambiar el final para que la pareja de la cinta se casara.

Michele y Rob Reiner ı Foto: Especial

Michele trabajó en algunas de las películas de su esposo como fotógrafa, por ejemplo, ella fue la fotógrafa especial de la película Misery, impactante Thriller de terror basando en una novela de Stephen King y que le valió ganar el Oscar en 1991 a Mejor actriz por su interpretación de Annie Wilkes, en dicha cinta.

La esposa de Rob Reiner también participó como productora e la película Spinal Tap II: el final continúa, la comedia de heavy metal que lanzó el director de cine.

Michele le heredó su gusto por la fotografía a su hija Romy Reiner, quien siguió los pasos de su madre y ha hecho fotografías de famosos como Miley Cyrus, entre otros.

Michele también participó en la política apoyando a su esposo en campañas y hasta hicieron una campaña juntos en la que se promovía que los niños tuvieran mayor atención de sus padres.

La esposa de Rob Reiner estaba en Instagram y publicaba imágenes sobre su vida personal, la última foto que compartió fue una de toda su familia junto a Paul McCartney.